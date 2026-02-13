© Foto: openAI - DallE(KI-Bild)

Seit Jahrtausenden gilt Gold als wertvoll, und als Inbegriff von Reichtum und Sicherheit. Doch warum eigentlich? Nur weil es selten ist und schön glänzt? Denn Dividenden oder Zinsen zahlt das gelbe Edelmetall nicht. Der Goldpreis eilt von einem Allzeithoch zum nächsten. Zwar ist er zuletzt wieder auf knapp 4.947 US-Dollar gefallen, doch der langfristige Aufwärtstrend scheint weiterhin intakt zu sein. Viele Anleger fragen sich: Wie weit wird der Goldpreis noch steigen? Befinden wir uns nicht längst in einer Blase? Der Versuch einer ziemlich langen Antwort. Was ist eine Blase? Um zu verstehen, warum der Begriff "Blase" in Bezug auf Gold nicht ganz zutrifft, müssen wir zunächst klären, was …