Amazon steht unter Druck, weil der Konzern 2026 gewaltige 200 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur investieren will - das drückt kurzfristig den freien Cashflow und schreckt nervöse Anleger ab. Gleichzeitig fürchten Investoren, dass der KI-Wettlauf die Margen vorübergehend belastet, auch wenn AWS zuletzt wieder mit 24 Prozent gewachsen ist.Heiß ist die Aktie trotzdem, weil Amazon im KI-Boom aggressiver investiert als alle Rivalen, mit 123 Milliarden Dollar Cash enorme Feuerkraft besitzt und mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
