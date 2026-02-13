© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ong Wee JinDer Autor des Bestsellers "Rich Dad Poor Dad" hat gerade eine Warnung über die Knappheit von Gold herausgegeben.Robert Kiyosaki sagt, dass er weiterhin ein großer Anhänger von Edelmetallen ist, aber wenn er nur ein Asset halten dürfte, würde er Bitcoin wählen. "Ich werde oft gefragt: Was ist die bessere Investition? Gold oder Bitcoin. Offensichtlich würde ich beides empfehlen, um die Anlagen zu diversifizieren, und zusätzlich Silber. Aber wenn ich nur ein Asset wählen müsste, würde ich Bitcoin nehmen." Er glaubt, dass Bitcoin besser als Gold ist, weil das führende digitale Asset von Natur aus begrenzt ist. Börse, Baby! Silber Teil II: Wird der Silberpreis manipuliert? Ferdinand Hammer …Den vollständigen Artikel lesen
