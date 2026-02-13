Sie galten lange als nahezu unaufhaltsam und trieben die internationalen Aktienmärkte auf immer neue Höchststände. Doch zuletzt mehren sich die Zweifel, ob die Erfolgsserie der großen US-Technologiekonzerne nahtlos weitergeht. Für viele breit aufgestellte Depots könnte die Entwicklung dieser Schwergewichte entscheidender sein als auf den ersten Blick erkennbar.Magnificent 7 unter Druck: Warum die Tech-Giganten wackeln - und was das für Ihr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de