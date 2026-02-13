Seine Hoheit Scheich Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, stellvertretender Herrscher von Sharjah und Vorsitzender des Sharjah Media Council, besuchte das Huawei-Forschungs- und Entwicklungszentrum und die Shanghai Media Group (SMG) in Shanghai, Volksrepublik China.

Sultan bin Ahmed visits Huawei R&D Centre and SMG in China (Photo: AETOSWire)

Seine Hoheit besichtigte das Huawei Village, das sich über 2,2 Millionen Quadratmeter erstreckt und mehr als 100 Gebäude und Labore umfasst, in denen über 30.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Er informierte sich über den Masterplan des Dorfes und seine wichtigsten Einrichtungen, die die Geschäftsstrategie und Produktentwicklung des Unternehmens unterstützen. Außerdem sah er sich die Spezifikationen der nach höchsten Standards errichteten Gebäude und die vielfältigen Dienstleistungen für die Mitarbeiter an, darunter Restaurants, Cafés, Unterhaltungsmöglichkeiten und Ruhebereiche. Das Zentrum ist außerdem bequem mit Zug, Bus, Boot oder Elektrofahrrad zu erreichen.

Anschließend besuchte Seine Hoheit das Forschungs- und Entwicklungszentrum, wo er über dessen Strategie und Forschungs- und Entwicklungsrahmen informiert wurde. Er informierte sich über die spezialisierten Einrichtungen und Labore, die sich der Entwicklung technologischer Lösungen widmen, die verschiedene wichtige Sektoren unterstützen.

Seine Hoheit wurde über die neuesten Technologien und Lösungen im Bereich der digitalen Infrastruktur für den Mediensektor, Smart Cities, Sicherheitssysteme, Datenspeicherung und künstliche Intelligenz sowie über deren Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit von Dienstleistungen informiert. Außerdem hörte er sich eine Erläuterung der wichtigsten Forschungsprojekte und der Rolle von Huawei bei der Entwicklung von Kommunikationstechnologien, intelligenten Systemen und digitalen Lösungen sowie dessen Investitionen in Humankapital und die Gewinnung globaler Fachkompetenz an.

Während eines Treffens mit Vertretern von Huawei betonte Seine Hoheit, wie wichtig es ist, globale Erfahrungen in Forschung und Entwicklung zu nutzen. Er wies auf das Engagement Sharjahs hin, mit den technologischen Fortschritten Schritt zu halten und Technologien einzusetzen, um den Mediensektor weiterzuentwickeln und seine regionale und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und damit seine Position als führendes Zentrum für Medieninnovation und Content-Erstellung zu festigen.

Bei dem Treffen wurden Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zwischen dem Mediensektor im Emirat Sharjah und der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Huawei ausgelotet, mit dem Ziel, den Einsatz fortschrittlicher technologischer Lösungen bei der Entwicklung der Medieninfrastruktur zu verbessern. Dazu gehört die Nutzung von künstlicher Intelligenz, Cloud Computing und Datenanalyse, um die Erstellung von Inhalten zu unterstützen und Medienfachleute zu stärken.

Seine Hoheit besuchte auch die Shanghai Media Group, die acht Fernsehsender, acht Radiosender, vier Zeitschriften und Zeitungen sowie elf kostenpflichtige Online-Kanäle umfasst, zusätzlich zu hochmodernen Studios und digitalen Produktions- und Sendezentren, die intelligente Content-Management-Systeme nutzen.

Seine Hoheit wurde über die vier digitalen Plattformen der Gruppe informiert, darunter eine Plattform für die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen und Filmen, ein Radiosender für ganz China, eine Plattform für die Live-Verfolgung lokaler und internationaler Nachrichten und eine weitere Plattform zur Überwachung von Wirtschafts- und Finanztransaktionen und für Markt- und Investitionsinteressierte.

Seine Hoheit besichtigte die Studios, informierte sich über die Rundfunk- und Live-Übertragungstechnologien und sah sich die Übertragungswagen an, die für die Berichterstattung über Großveranstaltungen, insbesondere Sportveranstaltungen wie die Olympischen Spiele, mit hochauflösender 4K-Film- und Übertragungstechnik eingesetzt werden.

Seine Hoheit traf sich mit dem Generaldirektor der Gruppe und mehreren Beamten, lobte die Methoden des Medienmanagements und diskutierte Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Er betonte, wie wichtig es sei, Medieninhalte zu verbessern und positive Werte zu fördern. Das Projekt Sharjah Media City und die geplanten "Shams"-Studios wurden ebenfalls vorgestellt.

Diese Besuche sind Teil der Bemühungen, die Zusammenarbeit mit internationalen Technologieinstituten und -unternehmen zu stärken und sich über bewährte Verfahren in den Bereichen Innovation, wissenschaftliche Forschung und technologische Entwicklung zu informieren, um so die Medienlandschaft im Emirat Sharjah zu unterstützen.

Seine Hoheit wurde von einer Reihe von Beamten aus Medienunternehmen des Emirats Sharjah begleitet.

