Am US-Aktienmarkt ist am Freitag eine nachhaltige Erholung von den deutlichen Vortagesverlusten ausgeblieben. Zwar sorgte ein geringer als erwarteter Anstieg der Inflation im Januar für Hoffnungen auf sinkende Zinsen, dem Aktienmarkt verlieh das jedoch keinen nachhaltigen Auftrieb.Vor dem verlängerten Wochenende überwog die Zurückhaltung. Am Montag bleiben die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen.Der Dow Jones rettete ein Plus von 0,10 Prozent auf 49.500,93 Punkte ins Ziel. Zu Wochenbeginn hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
