BYD hat sich nach dem letzten Rücksetzer wieder stabilisiert und die 50-Tage-Linie geknackt. Die Citi empfiehlt das Papier zum Kauf.BYD meldete für den Monat Januar Verkäufe in Höhe von 205.518 Einheiten, davon entfielen 83.249 auf reine batterieelektrische Fahrzeuge und 122.269 auf Plug-in-Hybride. Minus bei den Verkäufen von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig war es der schwächste Januar seit 2020.Die Entwicklung ist unter anderem der Neuausrichtung der Politik Chinas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
