Die Nachfrage nach Pflegekräften stützt den US-Arbeitsmarkt, während andere Sektoren schrumpfen. Doch wie stabil ist diese Entwicklung auf lange Sicht?Im vergangenen Jahr stützte die Nachfrage nach Pflegekräften den US-Arbeitsmarkt, während andere Branchen ihre Einstellungen reduzierten oder sogar Stellen abbauten. Am Mittwoch wurde das volle Ausmaß der Bedeutung des Gesundheitswesens deutlich und markierte einen klaren Wandel auf einem Arbeitsmarkt, der sich nun auf die harte, oft körperlich anstrengende Arbeit der Pflege der alternden Bevölkerung Amerikas konzentriert. Fast alle der 130.000 im Januar neu geschaffenen Arbeitsplätze entfielen auf das Gesundheitswesen oder verwandte …
