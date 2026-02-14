Der Dax war im gestrigen Freitagshandel sichtbar um Schadensbegrenzung bemüht. Der Schwächeanfall vom Donnerstag hatte den Index noch einmal unter die 25.000er Marke geführt. Diese Scharte galt es am Freitag auszuwetzen - so ganz gelungen ist das nicht. Immerhin stabilisierte sich der Dax oberhalb von 24.900 Punkten. Der Sprung über die 25.000er Punkte blieb dem Index jedoch verwehrt.Am Freitag standen die US-Verbraucherpreisdaten für Januar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
