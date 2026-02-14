Bulle scharrt mit den Hufen...: Nach scharfer Korrektur ist wieder Comeback-Modus angesagt!

Anzeige / Werbung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Nachwehen der letzten Gold-Verkaufswelle ebben weiter ab und weichen zunehmend einer Entspannung auf dem Markt. Denn nach den vorherigen Überkaufbedingungen haben nicht nur opportunistische "Buy-the-dip'-Käufer zurück zum "Bullion" gefunden.

Quelle: World Gold Council

Auch die gewichtigen "Goldpreis-Zahnräder" wie Zentralbanken, und hier besonders die chinesische und polnische1, ebenso wie ETFs setzen ihre Einkaufstour quasi unbeeindruckt fort. Allein im Januar dieses Jahres, so eine Auswertung des World Gold Council, zogen Gold-ETFs satte 19 Mrd. USD an. Seit Beginn der Aufzeichnungen ist noch nie so viel Geld in Gold-ETFs geflossen.

Globale Gold-ETFs behalten Momentum auch im neuen Jahr bei: Regionale Gold-ETF-Ströme in Milliarden USD und der Goldpreis:

Quelle: World Gold Council

Insgesamt, so Analysten, stützen auch diese Faktoren einen höheren Goldpreis. Konsequenterweise geben einige Experten ein Kursziel von 6.000,- USD/Unze bis Jahresende aus2.

Alles in allem also mächtige wachstumsfördernde Bedingungen für entschlossene Explorer wie GoldMining (WKN: A2DHZ0) mit seinem Multi-Millionen-Unzen-Portfolio in Nord- und Südamerika und Beteiligungen an ausgewählten Explorern, Entwicklern und Royalty-Gesellschaften.

GoldMining (WKN: A2DHZ0) verfügt über eine einzigartige Kombination aus beträchtlichen diversifizierten Ressourcen und Barmitteln sowie aus Beteiligungen an wachstumsorientierten Explorern und Entwicklern.

Neben dem brasilianischen Projekt "São Jorge' gehören zum Projektpaket unter anderem "Yellowknife' und "Rea' in Kanada, die Projekte "Titiribi', "La Mina' und "Yarumalito' in Kolumbien sowie "Crucero' in Peru. Die Ressourcen im Konzernportfolio summieren sich auf 12,4 Mio. Unzen Goldäquivalent ("gemessen & angezeigt') sowie weitere 9,1 Mio. Unzen Goldäquivalent ("abgeleitet').

Quelle: GoldMining

Damit ist das Unternehmen gleich über mehrere Ebenen hinweg bestens positioniert, um mit einem kräftigen Boost von einem höherem Goldpreisniveau zu profitieren.

Quelle: GoldMining

Parallel dazu macht GoldMining (WKN: A2DHZ0) aber auch seine "operativen Hausaufgaben" und das sehr erfolgreich. So legten GoldMinings Bohrer im letzten Jahr insgesamt 9.533 Bohrmeter auf seinem hochgradigen brasilianischen Goldprojekt "São Jorge' zurück, und das sicher, erfolgreich und im Rahmen des Budgets.

Quelle: GoldMining

Nun hat GoldMining (WKN: A2DHZ0) aktuelle Ergebnisse seiner 2025-Bohrkampagne veröffentlicht, deren Ziel es war, den Bereich unterhalb und entlang des Trends der bestehenden Mineralressourcenschätzung für die "São Jorge'-Lagerstätte zu untersuchen.

Parallel dazu sollten die Arbeiten die ersten Ergebnisse jener "Reverse-Circulation'-Bohrungen untermauern, bei denen zuvor innerhalb eines Radius von zwei Kilometern um die "São Jorge'-Lagerstätte hochgradige Volltreffer bei den vier neuen Goldzielen "William South', "William North', "Ivonette' und "Dragon West' zutage gefördert wurden.

Quelle: GoldMining

Dass GoldMining (WKN: A2DHZ0) sein Team vor Ort beides sehr eindrucksvoll gelungen ist, zeigt das "Best-of' der Bohrungen. So lieferte Bohrloch SJD-136-25 imposante 1,0 g/t Au über 19 m ab einer Tiefe von 425 m. Innerhalb einer breiteren Zone von 73 m förderte es satte 0,54 g/t Au aus einer Tiefe von 422 m zutage.



Quelle: GoldMining

Die Bohrung wurde unterhalb der bestehenden Mineralressourcenschätzung niedergebracht, die die Grubenhülle begrenzt, und stellt einen der bislang tiefsten Bohrdurchschneidungen auf "São Jorge' dar. Beim vielversprechenden Ziel "Northwest Extension' wiederum lieferte Bohrung SJD-133-25 beeindruckende 1,10 g/t Au über 3,0 m aus einer Tiefe von 10 m und dazu noch erstklassige 1,15 g/t Au über 1,0 m aus einer Tiefe von 45 m.

Hochgradige "Verwandtschaft" von "William South' mit "São Jorge' bestätigt!

Neben den vielversprechenden Bohrergebnissen weisen die im letzten Jahr gesammelten Daten zur "induzierten Polarisation' ("IP') auf eine hochgradige Verwandtschaft von "William South' mit "São Jorge' hin. Fachlich ausgedrückt, bestätigen die Daten eine breite Anomalie mit hoher Aufladbarkeit bei "William South', deren Ausmaß mit der bekannten "IP'-Signatur der Lagerstätte "São Jorge' vergleichbar ist.

Diese "IP'-Anomalie erstreckt sich über mehr als 1 km und befindet sich etwa 2 km von der "São Jorge'-Lagerstätte entfernt. Um diesem Potenzial bei "William South' weiter auf den Grund zu gehen, plant GoldMining (WKN: A2DHZ0) für das laufende Jahr Bohrungen über dem Kern mit der höchsten Aufladbarkeit der "IP'-Anomalie. Zudem hat das Unternehmen auch wieder das geophysikalische Vermessungsteam mobilisiert, um die "IP'-Vermessung östlich des bestehenden Rasters weiter auszubauen.



Bereits Anfang Januar hatte "William South' ja schon von sich reden gemacht, als:

hochgradige 2,38 g/t Au über 12 m ab einer Tiefe von 13 m, einschließlich 22 g/t Au über 1,0 m aus Bohrung SJRC-048-25

erstklassige 1,11 g/t Au über 4,0 m ab einer Tiefe von 46 m aus Bohrung SJRC-049-25, und

sehr gute 1,23 g/t Au über 1,0 m ab einer Tiefe von 16 m aus Bohrung SJRC-047-25

von dort gemeldet wurden.

Quelle: GoldMining

Alles in allem untermauern die bis jetzt vorliegenden Explorationsergebnisse und die datenbasierten Erkenntnisse das breitere Potenzial für zukünftige Erweiterungen über die aktuelle Abgrenzung der "São Jorge'-Ressource hinaus. Zudem erhöhen sie die Chancen, durch zusätzliche Explorationsarbeiten auf neue hochgradige Goldmineralisierungsfunde zu stoßen, was sich schließlich in ein fettes Unzen-Plus übersetzen lässt.

Potenzielle Erweiterung in die Tiefe!

Für GoldMinings (WKN: A2DHZ0) CEO Alastair Still stellen die Ergebnisse des Diamant-Bohrprogramms aus dem letzten Jahr eine ermutigende Bestätigung von "São Jorges'-Potenzial dar, auch mit Blick auf mögliche Erweiterungen in die Tiefe:

"Wir konnten eine Mineralisierung identifizieren, die das Potenzial hat, die bisher bekannte Tiefe der Goldlagerstätte "São Jorge' zu erweitern. Das wiederum stimmt uns sehr zuversichtlich, dass weitere systematische Bohrungen genau das schaffen können. Zudem haben wir zusätzliche Hinweise auf eine mögliche Fortsetzung der Mineralisierung entlang des Streichs der Lagerstätte in nordwestlicher Richtung gewonnen. Was die Erweiterung der "IP'-Untersuchung 2025 über jene Ziele angeht, die einige der größten, hochgradigsten und kontinuierlichsten Gold-in-Boden-Anomalien auf dem Grundstück enthalten, konnten wir darüber die "William South IP'-Anomalie entdecken, deren "IP'-Signatur jener der "São Jorge'-Lagerstätte sehr ähnelt. Entsprechend entschlossen gehen wir nun weitere Explorationsaktivitäten an, die aufgrund der hervorragenden Infrastruktur des Projekts noch effizienter durchgeführt werden und zu weiteren bedeutenden Goldfunden führen können."

Martin Dumont wird neuer Vice President für Unternehmensentwicklung und Investor Relations!

Parallel zu den erstklassigen Explorationserfolgen bei "São Jorge' treibt GoldMining (WKN: A2DHZ0) auch das Wachstum seiner Führungsstrukturen gezielt voran. In diesem Rahmen ernannte das Unternehmen den erfahrenen Finanzexperten im Metall- und Bergbausektor Martin Dumont zum Vice President Corporate Development and Investor Relations.

Dumont war zuvor in leitender Position bei Sandstorm Gold Royalties tätig. Dort lag sein Fokus auf Streaming- und Lizenzgebühren-Transaktionen sowie auf Unternehmensfusionen und -übernahmen. Davor war er Aktienanalyst bei BMO Capital Markets und hatte auch leitende Positionen im IR-Bereich bei der IAMGOLD Corporation inne. Zusammen mit ihm will GoldMining (WKN: A2DHZ0) den Ausbau seines Portfolios angehen und auch dadurch die langfristige Wertschöpfung stärken.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-potential-and-upcoming-milestones-in-2026/

Fazit:

Das Comeback der Goldpreisrallye und die Etablierung des Edelmetalls als fester Bestandteileiner strategischen Portfolioallokation bietet gerade für einen wachstumsorientierten Player wie GoldMining (WKN: A2DHZ0) eine einzigartige Dynamik, um sein Potenzial voll auszuschöpfen. Das Portfolio umfasst insgesamt 12,4 Mio. Unzen Goldäquivalent ("gemessen & angezeigt') sowie 9,1 Mio. Unzen Goldäquivalent ("abgeleitet'). Hinzu kommen strategische Beteiligungen an ausgewählten Rohstoffwerten, darunter Gold Royalty, U.S. GoldMining, NevGold und Australian Mines, sowie eine komfortable Cash-Ausstattung.

Zum Stichtag 31.08.25 verfügte GoldMining (WKN: A2DHZ0) über 6,521 Mio. CAD an Cash (inkl. restricted cash) auf Konzernebene. Davon entfielen laut Finanzbericht 3,634 Mio. CAD auf die konsolidierte Tochter U.S. GoldMining und waren für die Muttergesellschaft bzw. andere Konzerneinheiten nicht verfügbar. Rein rechnerisch verbleiben damit außerhalb dieser "nicht verfügbaren" Mittel rund 2,887 Mio. CAD. In Summe ergeben sich mehrere Stellschrauben, um mittel- und langfristig von günstigen Marktbedingungen zu profitieren.

Quellen: World Gold Council, GoldMining Unternehmenspräsentation und Pressemeldungen,

1&2 https://www.mining.com/web/bnp-backs-gold-price-to-hit-6000-as-rally-makes-sense/

Kennzahlen in Bezug u.a. auf Gesamtwert, Wachstum, Rentabilität und Kursdynamik mit dem Referenzsektor verglichen. Keine Aktualisierungspflicht

Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Naturkatastrophen, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

