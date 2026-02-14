Das Jahr an der Wall Street ist mit maximaler Überzeugung gestartet - und kippte binnen weniger Wochen. Überfüllte Trades, rekordniedrige Cash-Quoten und kaum Absicherung sorgen für heftige Marktverwerfungen. KI-Euphorie weicht Disruptionsangst, Risikoanlagen schwächeln, während sichere Häfen volatil sind. Was als starke "Überzeugungswette" begann, droht nun zum toxischen Klumpenrisiko am Aktienmarkt zu werden. Wall Street: Konsens-Trades ...Den vollständigen Artikel lesen ...
