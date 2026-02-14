Die Gegenbewegung war kurz. Der nächste Abverkauf folgte schnell. Unterm Strich hat sich wenig geändert: Palantir bleibt charttechnisch angeschlagen und hinkt dem Gesamtmarkt hinterher. Jetzt bekommt die laufende Korrektur neue Nahrung - ausgerechnet von einem der bekanntesten Skeptiker der Wall Street.Michael Burry hat Palantir erneut ins Visier genommen. Der Investor, bekannt aus "The Big Short", legte in einem aktuellen Beitrag eine neue, ausführliche Bären-These vor. Zentrales Argument: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär