Gold: Die Produzenten kaufen!!!

Anzeige / Werbung
Produzenten-Käufe machen den Trend extrem resistent
Längst sind die von uns in den letzten Artikeln zu Gold genannten "richtungsweisenden Marken" geknackt und die daraus hergeleiteten Ziele erreicht und übertroffen. Darum wollen wir heute der Frage auf den Grund gehen, warum sich selbst bei massiv erhöhter Margin der Trend scheinbar nicht ganz brechen lässt, sondern immer wieder gekauft wird.
Ein Blick in den CoT
Der Commitment of Traders Report wird wöchentlich jeweils am Freitag veröffentlicht. Er legt offen, welche Händlergruppen wie im betreffenden Markt positioniert sind. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Produzenten (Producer) die klassische sell-side einnehmen und von Natur aus Futures-Verkäufer sind. Sie produzieren den Rohstoff (in dem Fall Gold) und VERKAUFEN es an die Abnehmer. Umso interessanter ist es, wenn diese Händlergruppe von ihrem natürlichen Verhalten abweicht, und stattdessen das Gegenteil macht. Denn manchmal können die Produzenten ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen und müssen selbst über den Terminmarkt kaufen. So geschieht es seit Januar 2026 wieder. Die Nachfrage ist so enorm, dass die Produzenten fürchten, ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen zu können. Und so sehen wir eine steigende Netto-Position der Producer IN STEIGENDE Preise hinein. Wir sprechen auch von einem reinen Käufermarkt, wenn die sell-side das Lager wechselte. Diese Phasen sind stets geprägt von massiven und sehr hartnäckigen Rallyes, wie unsere Statistik zeigt.
Crash danach!
Sobald die Produzenten ihre Defizit-Käufe beendet haben und in den normalen Modus (je höher die Preise, desto mehr Futures verkaufen sie) wechseln, wird Gold einbrechen. Achten Sie also wöchentlich auf den CoT-Report und dort konkret auf die Netto-Position der Producer. Sobald die Kurve einen "Haken nach unten" macht, kippt die Preisentwicklung, denn das Managed Money (Fonds) sind bereits auf die Verkaufsseite gewechselt. Wir erleben derzeit also den vermeintlich "letzten Rest" des Bullen-Runs.
FEIERABEND-TRADING Live
Seit dem 2.2.2026 bieten wir börsentäglich ab 18 Uhr unser FEIERABEND-TRADING an. Hier besprechen wir die Handelstage, schauen uns Statistiken an und leiten daraus konkrete Trades her, die zum Beispiel mit Morgan Stanley Produkten konkret umgesetzt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte nutzen Sie diesen Link zur Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/7563367217616552537
Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader
In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/
Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,2455711,XD0002742308,XD0002742225,XD0009437449,BTC~USD
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)