Gold: Die Produzenten kaufen!!!

Produzenten-Käufe machen den Trend extrem resistent

Längst sind die von uns in den letzten Artikeln zu Gold genannten "richtungsweisenden Marken" geknackt und die daraus hergeleiteten Ziele erreicht und übertroffen. Darum wollen wir heute der Frage auf den Grund gehen, warum sich selbst bei massiv erhöhter Margin der Trend scheinbar nicht ganz brechen lässt, sondern immer wieder gekauft wird.

Ein Blick in den CoT

Der Commitment of Traders Report wird wöchentlich jeweils am Freitag veröffentlicht. Er legt offen, welche Händlergruppen wie im betreffenden Markt positioniert sind. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Produzenten (Producer) die klassische sell-side einnehmen und von Natur aus Futures-Verkäufer sind. Sie produzieren den Rohstoff (in dem Fall Gold) und VERKAUFEN es an die Abnehmer. Umso interessanter ist es, wenn diese Händlergruppe von ihrem natürlichen Verhalten abweicht, und stattdessen das Gegenteil macht. Denn manchmal können die Produzenten ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen und müssen selbst über den Terminmarkt kaufen. So geschieht es seit Januar 2026 wieder. Die Nachfrage ist so enorm, dass die Produzenten fürchten, ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen zu können. Und so sehen wir eine steigende Netto-Position der Producer IN STEIGENDE Preise hinein. Wir sprechen auch von einem reinen Käufermarkt, wenn die sell-side das Lager wechselte. Diese Phasen sind stets geprägt von massiven und sehr hartnäckigen Rallyes, wie unsere Statistik zeigt.

Crash danach!

Sobald die Produzenten ihre Defizit-Käufe beendet haben und in den normalen Modus (je höher die Preise, desto mehr Futures verkaufen sie) wechseln, wird Gold einbrechen. Achten Sie also wöchentlich auf den CoT-Report und dort konkret auf die Netto-Position der Producer. Sobald die Kurve einen "Haken nach unten" macht, kippt die Preisentwicklung, denn das Managed Money (Fonds) sind bereits auf die Verkaufsseite gewechselt. Wir erleben derzeit also den vermeintlich "letzten Rest" des Bullen-Runs.

