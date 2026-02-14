Das KI-Modell galt als besonders einfühlsam und "menschlich" - und war deshalb lange umstritten. Das Aus von GPT-4o bietet Nutzer:innen potenziell mehr Sicherheit, lässt viele aber auch in Trauer zurück. Pünktlich zum Valentinstag hat OpenAI das beliebte KI-Modell GPT-4o abgeschaltet. Das Unternehmen hatte diesen Schritt schon zwei Wochen zuvor in einem Blogbeitrag angekündigt. Für die meisten Nutzer:innen dürfte die Änderung nur eine Randnotiz sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n