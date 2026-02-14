Anzeige
14.02.2026
Goldpreis zeigt sich behauptet! Weiter positiv - Analyse & Prognose

Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Gold Analyse - Wochenausblick KW 08/2026

KEY TAKEAWAYS

Gold konnte nach dem letzten scharfen Rücksetzer zum Wochenbeginn wieder über die SMA20 (aktuell bei 4970,6 US-Dollar) laufen, sich dort aber nicht verbindlich etablieren. Es ging am Donnerstag der letzten Handelswoche unter die SMA20, allerdings hat es das Edelmetall es geschafft, sich zum Wochenschluss wieder über diese Linie zu schieben und auch einen Wochenschluss darüber zu formatieren.

Für die neue Handelswoche gilt daher, dass sich das Edelmetall, idealerweise direkt zu Wochenbeginn, von der SMA20 nach Norden schieben muss. Je dynamischer die Bewegungen abgebildet werden können, desto belastbarer wäre die Aufwärtsbewegung zu interpretieren. Kann Gold einen Tagesschluss über der 5.125 US-Dollar-Marke formatieren, der am Folgetag bestätigt wird, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Bewegung weiter fortsetzen könnte. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 5.195/5.205 US-Dollar und dann die 5.440 US-Dollar-Marke sein.

 - Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

  • Aktuelle Gold Analyse am 14.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

  • Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

  • geschrieben von Jens Chrzanowski

GOLD Wochenausblick - Prognose fuer aktive CFD Daytrader am 14.02.2026 zum Goldpreis

??Gold Prognose KW 08/2026: Wie geht es mit dem Goldpreis weiter?

Der Goldpreis startet stabil in die neue Handelswoche. Nach einer bewegten Vorwoche notiert das Edelmetall weiterhin oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 5.000 US-Dollar. In dieser ausführlichen Gold Analyse betrachten wir den Wochenrückblick, die charttechnische Situation im Daily- und 4h-Chart sowie konkrete Handelsmarken (Widerstände - Unterstützungen für den Goldpreis) für die neue Woche.

