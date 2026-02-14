© Foto: adobe.stock.comGold meldet sich mit einem Paukenschlag zurück: Der Goldpreis knackt die 5.000 US-Dollar. Zündet das Edelmetall jetzt den Preisturbo Richtung 6.000?Goldpreis wieder über 5.000 US-Dollar - Diese Widerstandsfähigkeit macht Hoffnung Der Goldpreis kehrte am Freitag mit Wucht über die 5.000 US-Dollar zurück. Der Wochenschluss oberhalb dieser psychologisch relevanten Marke könnte richtungsweisenden Charakter haben, denn einmal mehr zeigte sich das Edelmetall überaus widerstandsfähig und kompensierte den vorherigen Rücksetzer auf eindrucksvolle Art und Weise. Die Goldrallye 2026 lebt - Rücksetzer werden zum Einstieg genutzt. Aktuelle Goldpreisentwicklung - In Handelsspanne gefangen In den letzten …Den vollständigen Artikel lesen
