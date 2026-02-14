Trotz Kritik am Kurs der US-Administration führt an US-Werten kein Weg vorbei. Der ETF schützt gegen die wohl noch länger andauernde Schwäche des Dollar. Donald Trump verunsichert die internationalen Investoren: Trotz Zolleinnahmen steigt die Verschuldung weiter an. Aktuell ist Washington mit 38?Billionen US-Dollar in den Miesen. Eine solide Finanzpolitik ist nicht in Sicht. Sein Kurs in der Außen- und Handelspolitik bleibt weiterhin unberechenbar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
