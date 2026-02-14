Nicht nur zum Karneval herrscht in Brasilien eine tolle Stimmung. Auch an der Börse wird gefeiert - und in den Nachbarländern auch. Wie Anleger profitierten. Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei - selbst der Karneval in Rio. Doch während die Sambatrommeln verstummen, könnte Brasilien an der Börse gerade erst richtig loslegen. Der Grund heißt Mercosur: Das EU-Freihandelsabkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay hängt zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
