DJ Rubio wirbt in München um Vertrauen der europäischen Verbündeten

Von Alexander Ward und Robbie Gramer

DOW JONES--US-Außenminister Marco Rubio hat am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz die amerikanischen Machtinteressen offensiv verteidigt. In einer Rede sagte Rubio, dass die aktuelle Weltordnung mit ihren Freihandelsregimen und der Minimierung nationaler Identitäten eine törichte Idee gewesen seien. Die USA und ihre Verbündeten müssten nun daran arbeiten, diese umzugestalten. Gleichzeitig erklärte er, dass die USA immer Europas Verbündeter bleiben würden.

"Wir wollen Verbündete, die sich selbst verteidigen können, damit kein Gegner jemals in Versuchung geführt wird, unsere kollektive Stärke zu testen", sagte Rubio. Die USA wollten nicht, dass Verbündete den zerstörten Status quo rechtfertigten, anstatt sich mit dem auseinanderzusetzen, was zu seiner Behebung notwendig sei. "Denn wir in Amerika haben kein Interesse daran, höfliche und ordentliche Verwalter des verwalteten Niedergangs des Westens zu sein."

Rubio versuchte, Trumps Umgang mit den US-Verbündeten anzusprechen. Dieser hatte in Europa wachsende Angst um die transatlantischen Beziehungen geschürt, unter anderem durch Zölle und seine Annäherungsversuche an den russischen Präsidenten Wladimir Putin in dem Bemühen, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

"Das ist der Grund, warum wir Amerikaner in unserem Rat manchmal ein wenig direkt und eindringlich wirken mögen", sagte Rubio. Das sei auch der Grund, warum Präsident Trump von den Freunden in Europa Ernsthaftigkeit verlangte. "Der Grund dafür, meine Freunde, ist, dass es uns sehr wichtig ist", so Rubio.

Rubio, der ranghöchste US-Vertreter auf der Konferenz, griff ähnliche konservative Themen auf, die Vizepräsident JD Vance bereits im vergangenen Jahr in seiner Rede vor der Konferenz erörtert hatte. Dazu gehörte die Herabwürdigung von Massenmigration als Bedrohung für die westliche Zivilisation. Er bettete diese Bemerkungen jedoch in eine umfassendere Botschaft ein: Die USA würden immer Europas Verbündeter bleiben.

"Unser Schicksal wird immer mit dem Ihren verflochten sein", sagte er unter dem Beifall eines Publikums aus globalen Eliten der nationalen Sicherheit. "Wir wissen, dass das Schicksal Europas niemals irrelevant für unser eigenes sein wird."

Rubios Ausführungen wurden vom Publikum mit stehenden Ovationen bedacht. Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, sagte Rubio unmittelbar danach auf der Bühne: "Herr Außenminister, ich bin mir nicht sicher, ob Sie den Seufzer der Erleichterung gehört haben, der durch diesen Saal ging, als wir das hörten, was ich als Botschaft der Rückversicherung und Partnerschaft interpretieren würde."

Dennoch erklärten mehrere hochrangige europäische Beamte, dass die Rede nicht alle ihre Sorgen über das Bündnis zerstreut habe. Dieses sei durch Trumps Bemühungen um den Erwerb Grönlands und die Aussicht auf ein von den USA vermitteltes Friedensabkommen in der Ukraine, das Russland begünstigen könnte, tief erschüttert worden.

