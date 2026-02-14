DAX grün - Wall Street rot: Von KI-Ängsten, US-Nebenwerten und japanischen Rüstungstiteln

Der DAX konnte sich in der vergangenen Woche von der Wall Street abkoppeln. Während die US-Indizes auf Verluste zurückblicken, konnte der DAX zulegen. Die wichtigsten News der abgelaufenen Woche mit der wO Börsenlounge.Die abgelaufene Börsenwoche stand ganz im Zeichen geopolitischer Impulse, großer Unternehmensstorys und einer spürbaren Rückkehr der KI-Ängste. Besonders stark präsentierte sich der japanische Markt: Rückenwind aus der Politik und wachsende Sicherheitsbudgets sorgten für neue Fantasie bei Rüstungswerten und trieben den Gesamtmarkt auf neue Hochs. Parallel dazu blickten Anleger verstärkt auf internationale Rüstungsunternehmen mit wachsendem Asien-Geschäft. In den USA mischten …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran