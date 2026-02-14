© Foto: OpenAI - DallEUnglaublich, aber wahr: Dieser Börsengewinner hat in den letzten 29 Jahren eine Rendite von über 9.587 Prozent erzielt! Was steckt hinter dem Erfolg von Comfort Systems USA, einer kaum bekannten US-Aktie? Der Langzeitchart von Comfort Systems USA zeigt, dass die Aktie im November 1997 zu einem Preis von nur 13,42 US-Dollar gehandelt wurde. Wer damals in das Unternehmen investiert hätte, würde heute staunen: Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1.300,02 US-Dollar (Stand: 12. Februar 2026), was einer Steigerung um das 100-Fache entspricht. Eine unvorhergesehene Erfolgsgeschichte, die viele Anleger überrascht. Was steckt hinter dem überraschenden Aufschwung? Comfort Systems USA ist als …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE