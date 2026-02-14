© Foto: OpenAIGM, Ford und Stellantis kündigen 50 Milliarden US-Dollar Abschreibungen an, nachdem die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen einbrach. Nun stoppen die US-Autohersteller ihre Elektro-Investitionen. Was wirklich dahinter steckNach jahrelangen Investitionen in die Elektromobilitätstechnologie haben die drei großen Detroiter Automobilhersteller General Motors, Ford Motor und Stellantis Abschreibungen in Höhe von insgesamt mehr als 50 Milliarden US-Dollar angekündigt. Der Absatz von Elektrofahrzeugen brach im vierten Quartal um mehr als 30 Prozent ein, nachdem eine staatliche Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar, die den Absatz in den USA angekurbelt hatte, im September ausgelaufen war. Die …Den vollständigen Artikel lesen
