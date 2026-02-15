Dieser Flugzeughersteller ist auf Jahre hinaus ausgelastet. Und die Gewinne werden mit steigenden Stückzahlen noch steigen. Wer bei Airbus ein Flugzeug bestellt, muss Geduld mitbringen: Der DAX-Konzern mit operativem Hauptsitz im französischen Toulouse kann nicht sehr schnell liefern. Bestellungen für 8.754 Maschinen standen zum Jahreswechsel in den Büchern. Rund 5.500 wird Airbus nach Schätzung von Analysten in den kommenden fünf Jahren ausliefern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
