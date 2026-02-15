NurExone im Fokus: Bayer-Experte sieht Schlüsselrolle der Exosomen bei Nervenschäden

Anzeige / Werbung

Regeneration statt nur Verlangsamung von Krankheiten

Ein ehemaliger leitender Wissenschaftler von Bayer, der an der Entwicklung des bis zur FDA-Zulassung gebrachten Medikaments Finerenon beteiligt war, teilt seine Einschätzung zur Zukunft exosomenbasierter Therapien. Lars Bärfacker erläutert, warum er überzeugt ist, dass die Exosomen-Technologie die Behandlung von Nervenschäden grundlegend verändern könnte - und welche Faktoren aus wissenschaftlicher und Investorensicht entscheidend sind.

Das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) entwickelt exosomenbasierte Therapien zur Regeneration geschädigter Nerven. Das Leitprogramm ExoPTEN adressiert Indikationen wie Rückenmarksverletzungen und Glaukom - zwei große Märkte mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Wirkstoffforschung und translationalen Entwicklung gibt Bärfacker eine unabhängige Experteneinschätzung zur Technologieplattform von NurExone und zu deren Bedeutung für die regenerative Medizin insgesamt.

Vom ungedeckten Bedarf zur wissenschaftlichen Differenzierung

Mit Blick auf neue Plattformen wie exosomenbasierte Therapien stellt sich für Bärfacker zunächst die Frage nach dem Patientenbedarf und dem Ausmaß des ungedeckten medizinischen Bedarfs. Entscheidend sei, ob eine Technologie deutlich stärkere Effekte als bestehende Ansätze ermögliche oder völlig neue therapeutische Mechanismen eröffne.

Bei Exosomen sieht er insbesondere das regenerative biologische Potenzial. Während viele klassische Therapeutika vor allem Symptome kontrollieren oder das Fortschreiten einer Erkrankung verlangsamen, könnten Exosomen aktive Reparaturprozesse unterstützen. Für Investoren spielen frühe mechanistische Daten eine zentrale Rolle. Biomarkersignale, die biologische Relevanz anzeigen, lange bevor klinische Endpunkte messbar sind, gelten als wichtiger Indikator für das Potenzial einer Plattform.

Konsistente präklinische Signale als Fundament

Auf Basis öffentlich verfügbarer Daten hebt Bärfacker die Konsistenz der präklinischen Signale bei NurExone hervor. In präklinischen Studien zeigten die Exosomen eine erhöhte CD73-assoziierte Aktivität. Zudem wurden ausgeprägte antientzündliche Effekte mit Reduktionen von IL-6 und TNF in Zellmodellen beobachtet. Ergänzt wird dies durch ein charakteristisches microRNA-Profil, das mit Reparatur- und Heilungsprozessen in Verbindung steht.

Solche mechanistischen Indikatoren sind in frühen Entwicklungsphasen entscheidend, um das translationale Potenzial einschätzen zu können. Zwar garantieren diese Daten keinen klinischen Erfolg, sie liefern jedoch eine belastbare wissenschaftliche Grundlage für den Übergang in Studien am Menschen. Parallel dazu verbindet das Unternehmen seine Forschung mit einer klar strukturierten Entwicklungsstrategie. Dazu zählen IND-vorbereitende Aktivitäten sowie skalierbare GMP-Herstellungsprozesse. Beides gilt als wesentlich für die Glaubwürdigkeit in späteren Entwicklungsphasen.

Nervenregeneration als möglicher Wendepunkt

Im Bereich der Nervenregeneration sieht Bärfacker ein besonderes Differenzierungspotenzial. Naive Exosomen verfügen bereits über eine natürliche polypharmakologische Zusammensetzung. Werden sie zusätzlich mit spezifischen Wirkstoffen wie siRNA oder mRNA beladen, können orthogonale Wirkmechanismen entstehen, die potenziell hohe Effektstärken ermöglichen.

Die meisten derzeit verfügbaren Therapien in der Neurologie verlangsamen vor allem den Krankheitsverlauf. Exosomenbasierte Ansätze könnten dagegen erstmals realistische Perspektiven für eine funktionelle Regeneration eröffnen, etwa bei Rückenmarksverletzungen oder bestimmten neurodegenerativen Erkrankungen. Der Übergang von einer reinen Verlangsamung hin zu einer aktiven Wiederherstellung von Funktion würde einen qualitativen Sprung bedeuten - mit erheblichen medizinischen und wirtschaftlichen Implikationen.

Frühe Signale, robuste Pharmakologie und große Märkte

Für die Bewertung von Erfolgsaussichten und Entwicklungsrisiken ist aus seiner Sicht eine robuste Pharmakologie die Grundlage. Bereits in frühen Phasen müssen messbare biologische Effekte identifiziert werden, die sich später mit einem klinischen Nutzen beim Menschen verknüpfen lassen.

Die präklinischen Daten von NurExone zeigen in Tiermodellen eine erhöhte biologische Aktivität der Exosomen. Zudem werden proinflammatorische Botenstoffe deutlich reduziert, während microRNAs enthalten sind, die mit Reparaturprozessen assoziiert werden. Diese Befunde deuten darauf hin, dass die Therapie am vorgesehenen Wirkort aktiv ist und über einen plausiblen Wirkmechanismus verfügt. Der nächste Schritt besteht in der Übertragung dieser Signale in frühe klinische Studien, in denen Sicherheit und erste Wirksamkeit untersucht werden.

Hinzu kommt das hohe Ausmaß des ungedeckten medizinischen Bedarfs. Indikationen wie Rückenmarksverletzungen, Glaukom oder periphere Nervenschäden sind bislang nur unzureichend behandelbar. Eine hohe Krankheitslast bei gleichzeitig begrenzten Therapieoptionen schafft Raum für echte Innovation - und damit langfristiges wirtschaftliches Potenzial.

Agilität als strategischer Vorteil

Im Wettbewerb zwischen kleinen Biotech-Unternehmen und großen Pharmaorganisationen sieht Bärfacker klare Vorteile auf Seiten fokussierter Biotechs. Diese seien häufig besser positioniert, neue Technologien klinisch zu validieren. Große Pharmaunternehmen steigen meist erst ein, wenn eine Plattform bereits einen klinischen Proof of Concept gezeigt hat.

Agile Strukturen ermöglichen eine klarere Priorisierung, effizientere Kapitalallokation und schnellere Entscheidungen. Mehrere klar definierte Projekte in unterschiedlichen Indikationen können zudem das Interesse verschiedener Investorengruppen wecken und die weitere Entwicklung unterstützen.

Plattform mit Perspektive für die regenerative Medizin

Die Exosomen-Technologie besitzt aus Sicht des ehemaligen Bayer-Forschers erhebliches Potenzial. Plattformen, die eine starke mechanistische Grundlage mit einer klaren Entwicklungsstrategie und einem Fokus auf hohen ungedeckten medizinischen Bedarf verbinden, sind gut positioniert, künftig eine wichtige Rolle in der regenerativen Medizin zu spielen.

Für ihn bleibt die Auseinandersetzung mit innovativer Wissenschaft in diesem Bereich intellektuell reizvoll. Entscheidend sei dabei stets die Qualität der zugrunde liegenden Forschung und ihr möglicher Nutzen für Patienten. Unternehmen wie NurExone bewegen sich damit in einem Feld, das medizinisch wie wirtschaftlich neue Horizonte eröffnen könnte.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



