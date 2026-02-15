991 Mio. USD für Batteriemetalle: Iondrive Limited positioniert sich für US-Rohstoffoffensive "Project Vault"

Anzeige / Werbung

Angesichts einer drohenden Angebotslücke bei kritischen Metallen verschärfen die USA ihre Bemühungen zur Sicherung der heimischen Lieferketten. Das milliardenschwere Programm?"Project Vault"?zielt darauf ab, strategische Reserven für Batteriemetalle wie Lithium, Kobalt und Nickel aufzubauen. In diesem Marktumfeld rückt das australische Clean-Tech-Unternehmen?Iondrive Limited?(WKN?A3E1X8,?ISIN?AU0000305542) mit seiner innovativen Recyclingtechnologie zunehmend in den Fokus internationaler Investoren.

Strategische Relevanz von "Project Vault"

Das Anfang Februar 2026 konkretisierte "Project Vault" sieht ein Gesamtvolumen von rund 12 Milliarden USD vor, um die US-Abhängigkeit von Importen - insbesondere aus China - zu verringern. Kern des Trump-Programms ist eine Finanzierung in Höhe von?9,91 Milliarden USD?(oft gerundet auf 10 Mrd. USD), die über die staatliche Export-Import Bank der USA (EXIM) bereitgestellt wird, ergänzt durch rund 2 Milliarden USD privates Kapital.

Diese Mittel fließen in den Aufbau ziviler Vorräte an strategischen Mineralien. Da die primäre Rohstoffgewinnung durch Bergbauprojekte oft langwierige Genehmigungsverfahren erfordert, gewinnt die sekundäre Rückgewinnung durch Recycling massiv an Bedeutung, um die kurz- bis mittelfristigen Ziele des Programms zu erreichen.

Iondrive als Profiteur der Kreislaufwirtschaft

Iondrive Limited entwickelt eine proprietäre Technologie auf Basis von?Deep Eutectic Solvents (DES), die eine umweltschonende und effiziente Rückgewinnung von Metallen aus Altbatterien, Solarmodulen und E-Schrott ermöglicht. Vorteile dieser Technologie sind:

Effizienz:?Die DES-Technologie erlaubt es, Metalle wie Lithium, Nickel und Kobalt aus der sogenannten "Black Mass" (geschredderten Batterien) zu extrahieren, ohne die hohen Temperaturen herkömmlicher Verfahren oder aggressive Säuren zu benötigen.

Solar-Recycling:?Im Februar 2026 bestätigte das Unternehmen zudem Durchbrüche bei der Rückgewinnung von Silber aus ausgedienten Solarpanelen - ein kritischer Faktor angesichts weltweit steigender Silberpreise.

Expansion:?Das Unternehmen bereitet derzeit die Inbetriebnahme einer Pilotanlage vor (erwartet für Anfang?2026) und hat bereits Partnerschaften in Europa und Kooperationen mit Unternehmen wie?Livium Limited?(ehemals Lithium Australia) geschlossen, um die Technologie zu kommerzialisieren.

Marktausblick

Analysten sehen in Projekten wie "Project Vault" einen Katalysator für Unternehmen, die Lösungen für die Rohstoffautarkie bieten. Während der Lithiummarkt lange Zeit von einem Überangebot geprägt war, wird für die kommenden Jahre ein exponentieller Bedarfsanstieg prognostiziert, der durch staatliche Bevorratungsprogramme zusätzlich befeuert werden könnte. Iondrive ist durch seine Präsenz in Australien, Südkorea und zunehmend auch Europa strategisch so aufgestellt, dass es als Technologielieferant für die globale Batteriemetall-Versorgung fungieren könnte.

