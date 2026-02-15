Nürnberg (ots) -Am 13. Februar 2026 wurde Nürnberg zum Treffpunkt für Beauty- und Interieur-Begeisterte: Mit einem exklusiven Opening feierten die Nürnberger Pflegemarke Dr. Bouhon und das Interieur-Label LOBERON die Eröffnung ihres gemeinsamen Pop-up-Stores im Herzen der Stadt. Das besondere Store-Konzept vereint Hautpflege, Inspiration und Interieur-Design - persönlich, stilvoll und erlebbar.Big Opening mit VIPs, Presse & prominenten GästenDer Auftakt am 13. Februar 2026 wurde mit einem zweistufigen Opening-Event gefeiert. Ab 10 Uhr waren Influencer, Presse und zahlreiche VIP-Gäste geladen - darunter auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König. Unterstützt von InStyle mit Fotobox sowie Catering entwickelte sich das Event schnell zu einem lebendigen Treffpunkt für Medien, Partner und Community.Am Nachmittag erhielten zudem 50 ausgewählte InStyle-Leser:innen exklusiven Zugang zum Pop-up-Store, um beide Marken hautnah zu erleben.Ein Pop-up, das Beauty und Interieur verbindetAuf rund 37 m² entstand eine Erlebnisfläche, die bewusst weniger klassischer Verkaufsraum als vielmehr ein inspirierender Showroom ist. Präsentiert wurden ausgewählte Highlights der Nürnberger Pflegemarke Dr. Bouhon, die sich mit ihrem wirkstoffkosmetischen Konzept bereits überzeugen konnte. Ebenfalls aus der Region stammt der Interieur-Anbieter LOBERON. Möbel, Dekorationen und Accessoires fügen sich zu einem harmonischen Gesamtbild und kreieren ein Ambiente, das zum Wohlfühlen einlädt. Präsentierte LOBERON-Produkte wurden über QR-Codes zugänglich gemacht, sodass Kunden ihre Favoriten unkompliziert online auswählen können.Specials & Erlebnisfaktor im StoreNeben individueller Hautanalyse und persönlicher Produktberatung warten zahlreiche Extras auf die Besucher, über die sich auch kommende Gäste freuen dürfen:Highlight ist der Besuch von Marie Nasemann am 20. Februar. Die ersten 20 Gäste können das beliebte Model und die TV-Persönlichkeit zu einem persönlichen Talk treffen, für alle anderen steht die sympathische Schauspielerin am Nachmittag für Selfies und Autogramme zur Verfügung.Weitere Highlights:- Eine hochwertige Hautberatung durch das Dr.-Bouhon-Team- Glücksrad mit vielen Überraschungen- Workshops rund um das Thema Hautpflege (Voranmeldung unter www.drbouhon.com notwendig)- Inspirierende Insights zum Thema Interieur- und Wohnaccessoires- Exklusive GutscheinaktionenWer ist Dr. Bouhon und LOBERON - und warum passt die Kooperation?Dr. Bouhon ist eine Nürnberger Wirkstoffkosmetik-Marke der Apotheker Walter Bouhon GmbH, bekannt durch frei öl. Das traditionsreiche Familienunternehmen entwickelt seit Jahrzehnten innovative Pflegeformeln mit Fokus auf Wirksamkeit und Verträglichkeit.Ebenso traditionsreich ist auch LOBERON unterwegs. Das Unternehmen hat sich seit der Gründung 2012 vom Start-up zur führenden europäischen Lifestyle-Marke für Möbel und Wohnaccessoires entwickelt - mit kuratierten Wohnwelten, hoher Qualitätsorientierung und einem emotionalen Multichannel-Erlebnis aus Katalog, Onlineshop und Social Media. Die Marke wächst international in zehn Ländern, erweitert ihr Sortiment (u. a. Kids und Pets) und verbindet langlebiges Design, nachhaltigere Materialien sowie effiziente Logistik mit dem Anspruch, über Inspiration zu verkaufen.Genau dieser Anspruch an Qualität und eine kuratierte Auswahl verbindet Dr. Bouhon und LOBERON - und macht die Zusammenarbeit im Pop-up besonders stimmig.Ein Projekt mit ZukunftDer erste gemeinsame Pop-up-Store wurde nicht nur als inspirierendes Event, sondern auch als wertvolles Learning konzipiert. Ziel ist es, neue Möglichkeiten zu testen, wie Interieur und Beauty im stationären Raum erlebbar werden können - mit persönlichem Austausch, direktem Feedback der Besucher und neuen Ideen für zukünftige Konzepte.Adresse:Augustinerhof, Karl August Market, Winklerstraße 13, 90403 NürnbergÖffnungszeiten:Jeweils Do, Fr & Sa im Zeitraum vom 14.02. - 27.02.2026Do & Fr: 12-18 UhrSa: 12-17 UhrPressekontakt:Dr. Bouhon: Christine Heitzig, c.heitzig@bouhon.de, Mobil: 0176 20322499LOBERON: Julia Neumann, julia.neumann@loberon.com | press@loberon.comOriginal-Content von: LOBERON GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175841/6217024