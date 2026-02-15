© Foto: adobe.stock.comDas riecht nach Entscheidung. Silber auf der Kippe: Steht der nächste Crash bevor, oder stabilisiert sich der Markt? Worauf müssen Anleger jetzt achten?Schockmoment für den Silberpreis Ähnlich wie der Goldpreis geriet auch der Silberpreis am Donnerstag stark unter Druck. Bis dahin sah es nach einer vielversprechenden Konsolidierung oberhalb von 80 US-Dollar aus. Der Rücksetzer erhöhte jedoch noch einmal den Leidensdruck für Silber. Wie auch bei Gold waren es keine fundamentalen Gründe, die den Preisrückgang auslösten. Doch im Gegensatz zu Gold verpasste es Silber, gleich am Freitag eine kräftige Gegenbewegung auf die Beine zu stellen, um die Scharte auszuwetzen. Das wirft durchaus Fragen …Den vollständigen Artikel lesen
