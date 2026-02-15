EQS-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bestätigt Verhandlungen über einen Erwerb der Zim Integrated Shipping Services Ltd.
Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") führt fortgeschrittene Verhandlungen über einen möglichen Erwerb von sämtlichen Anteilen an ihrem israelischen Wettbewerber Zim Integrated Shipping Services Ltd. ("ZIM"). Bislang sind keine bindenden Vereinbarungen abgeschlossen worden. Erforderliche Zustimmungen des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft und der zu beteiligenden Gremien der Vertragspartner zu der Transaktion stehen noch aus. Darüber hinaus ist die Freigabe des Staates Israel aufgrund von Sonderrechten in der Satzung von ZIM erforderlich. In diesem Zusammenhang sind Verhandlungen mit FIMI Opportunity Funds, einem israelischen Finanzinvestor, zur Übernahme der Verpflichtungen aus diesen Sonderrechten weit fortgeschritten. Der Vollzug der Transaktion würde die Erteilung weiterer regulatorischer Freigaben sowie die Zustimmung der Hauptversammlung von ZIM voraussetzen.
Kontakt:
Alexander Drews
Director Investor Relations
Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Telefon +49 40 3001-3705
Fax +49 40 3001-72896
Mobil +49 174 326-3123
Ende der Insiderinformation
15.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hapag-Lloyd AG
|Ballindamm 25
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 40 3001 - 3705
|Fax:
|+49 (0) 40 3001 - 72896
|E-Mail:
|ir@hlag.com
|Internet:
|www.hapag-lloyd.com
|ISIN:
|DE000HLAG475
|WKN:
|HLAG47
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2276586
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2276586 15.02.2026 CET/CEST