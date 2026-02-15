DAX: Seitwärts mit Aufwärtstendenz - Die aktuelle Analyse

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 08 - 2026)

Die Aufgabenbeschreibung für die DAX-Bullen in der kommenden Handelswoche ist klar: Sie müssen versuchen, den Index möglichst rasch und vor allem aber überzeugend von dieser Durchschnittslinie nach Norden zu schieben. Sollte dies gelingen, so könnte es übergeordnet zum GAP close (25.999 Punkte) gehen. Kann sich der DAX per Tagesschluss auch über dieser Marke etablieren, so wäre die Perspektive gegeben weiter aufwärts an das Allzeithoch zu laufen.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

geschrieben von Jens Chrzanowski

