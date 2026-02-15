Eskay Creek: Gold-Comeback: Warum Skeena Gold & Silver jetzt ein Key-Asset im Depot ist

Anzeige / Werbung

Nach dem Erhalt der finalen Umweltzertifikate im Januar 2026 ist das Projekt "ready to build". Investoren nutzen jetzt den Wendepunkt der Lassonde-Kurve vor dem geplanten Produktionsstart im zweiten Quartal 2027.

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Projekte, die allein durch ihre Geschichte und Geologie schon Spannung erzeugen. Eskay Creek ist so ein Projekt: einst die weltweit ertragsreichste Gold- und Silbermine, heute das Herzstück einer Neubewertung - und Skeena Gold & Silver ( ISIN: CA83056P7157 - WKN: A3CRER) treibt genau diese Entwicklung voran. Eskay Creek ist nicht nur ein historischer Schatz ist, sondern ein modernes, skalierbares Bergbauprojekt mit enormer Hebelwirkung für Investoren.

Ein kurzer Blick zurück: Die Legende Eskay Creek

Eskay Creek war bis 2008 eine aktive Untertage-Mine, betrieben von Barrick. Die Zahlen klingen wie aus einer anderen Welt: historische Durchschnittsgrade von rund 45 g/t Gold und über 2.000 g/t Silber. So reich war das Erz, dass früher auf eine Aufbereitungsanlage verzichtet wurde - ein Beleg für die Bonanza-Qualität des Vorkommens.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Skeena Gold & Silver ( ISIN: CA83056P7157 - WKN: A3CRER) begann vor rund einem Jahrzehnt, das Potenzial neu zu evaluieren. Der historische Cut-off von 15 g/t machte klar: Da muss mehr dahinterstecken. Aus diesen Untersuchungen ist ein komplett neu geplantes Projekt entstanden.

Entscheidend: Skeena konzipierte Eskay Creek neu. Aus der ehemaligen Untertageoperation wird ein großer Tagebau mit moderner Aufbereitung - Ziel: Produktion 2027. Die Umstellung auf Open-Pit erleichtert Skalierung, senkt den Produktionsrhythmus und passt zur Ressourcengröße, die Skeena inzwischen dokumentiert hat.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Cash-Maschine Eskay Creek: Das Zahlenwerk

Kurz und knapp die Kernzahlen, die Anleger aufhorchen lassen:

Produktionsziel: ~450.000 Unzen Gold-Äquivalent pro Jahr (Jahre 1-5).

~450.000 Unzen Gold-Äquivalent pro Jahr (Jahre 1-5). Durchschnittsgrad: ~5,5 g/t AuEq - das ist ~dreimal so hoch wie der globale Open-Pit-Durchschnitt.

~5,5 g/t AuEq - das ist ~dreimal so hoch wie der globale Open-Pit-Durchschnitt. Byproduct Silber: ~35% Wertanteil, 9,5 Mio. Unzen Silber p.a. in den ersten fünf Jahren.

~35% Wertanteil, 9,5 Mio. Unzen Silber p.a. in den ersten fünf Jahren. Reserven: ~4,66 Mio. Unzen AuEq, 80% davon in der bewährten Kategorie (Proven).

~4,66 Mio. Unzen AuEq, 80% davon in der bewährten Kategorie (Proven). DFS - Kennzahlen (Spotpreise): Nachsteuer-NPV ≈ C$6,1 Mrd., IRR ≈ 86%, Payback ≈ 200 Tage Laufzeit bei Volllast.

Nachsteuer-NPV ≈ C$6,1 Mrd., IRR ≈ 86%, Payback ≈ 200 Tage Laufzeit bei Volllast. Free Cash Flow: ~C$1,1 Mrd. nach Steuern pro Jahr in den ersten fünf Jahren.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Solche Margen setzen Eskay Creek an die Spitze der Kostenkurve: hohe Grade bedeuten niedrige Stückkosten - in einem zyklischen Markt ein mächtiger Wettbewerbsvorteil.

Strategische Allianzen & First Nations: Ein sicheres Fundament

Eskay Creek liegt im berühmten Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia - ein geologisches Hotspotgebiet mit bereits etablierter Mining-Infrastruktur.

Ebenso wichtig: Das Projekt liegt auf dem Territorium der Tahltan Nation. Skeena beschreibt die Beziehung als kooperativ; die Tahltan sehen Bergbau als kommerzielle Chance. Solide lokale Partnerschaften sind für Genehmigungen, soziale Akzeptanz und langfristigen Betrieb entscheidend.

In Ressourcenprojekten ist die Beziehung zur indigenen Bevölkerung nicht nur Moral - sie ist wirtschaftlich entscheidend. Skeena hat das lokal anders angepackt: intensive, jahrzehntelange Beziehungspflege zu den Tahltan war zentral.

Die Tahltan sehen sich historisch als "mining nation" - Bergbau ist kulturell verankert.

Impact & Benefit Agreement (IBA): Von der Nation im Dezember abgestimmt - mit 77% Zustimmung.

Gesamtnutzen für die Tahltan über Lebensdauer der Mine: ca. 500 Mio. CAD (un-discounted), kombiniert aus Royalty und Aktienbeteiligung - ein Arm-in-Arm-Modell, das Gemeinschaft und Aktionäre zusammenführt.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Für Investoren bedeutet das: deutlich geringeres soziales/permits-Risiko und Alignment der langfristigen Interessen.

Smart Funding: Maximales Wachstum bei minimaler Verwässerung

Skeena Gold & Silver ( ISIN: CA83056P7157 - WKN: A3CRER) ist - laut Management - voll finanziert für den Bau. Letzten Sommer sicherte sich das Unternehmen Zusagen von rund C$1 Mrd. von Orion Resource Partners, während die initiale Capex-Schätzung bei C$765 Mio. liegt. Das heißt: Das Projekt ist überkommittiert, die Eigenkapitalkomponente minimiert (geringe Verwässerung).

Kleiner, aber nicht unwichtiger Punkt: Das Darlehen hat eine Relativflexibilität (kein Break-Fee), sodass bei Bedarf eine Refinanzierung zu günstigeren Konditionen möglich ist.

Front-Loaded-Strategie: Cashflow-Turbo in den ersten Jahren

Die Mine startet front-loaded: hohe Grade und Produktion in Jahr 1-5 sollen maximale Cashflows liefern. Danach sinkt die Produktion in der Basis-Planung; Skeena hat aber mehrere Hebel, um das zu glätten:

SNIP: Ein nahegelegenes, hochgradiges Asset (~40 km), das zu späteren Jahren zugemischt werden könnte und die Grade wieder anhebt.

Ein nahegelegenes, hochgradiges Asset (~40 km), das zu späteren Jahren zugemischt werden könnte und die Grade wieder anhebt. Steileres Pit-Design: Durch Anpassungen an den Böschungswinkeln lassen sich zusätzliche 500.000 Unzen erschließen.

Durch Anpassungen an den Böschungswinkeln lassen sich zusätzliche 500.000 Unzen erschließen. Zusätzliche Tailings: Weitere ehemalige Tailings mit ~6 g/t Material könnten nutzbar werden.

Weitere ehemalige Tailings mit ~6 g/t Material könnten nutzbar werden. Polymetallische Credits: Antimon, Blei und Zink sind vorhanden und könnten zusätzliche Werte freisetzen.

Zusammen könnten diese Maßnahmen die spätere Produktion deutlich anheben - ein wichtiges Argument für weitere Positiveffekte auf NPV und Bewertungsmultiples.

De-Risking abgeschlossen: Regulatorischer Durchbruch sichert Zeitplan

Für Investoren markiert der Erhalt des EAC (Environmental Assessment Certificate) den wohl wichtigsten Wendepunkt in der jüngeren Unternehmensgeschichte. Die Prüfung durch die kanadischen Bundesbehörden sowie die Ministerien von British Columbia bestätigt, dass Eskay Creek modernste Umweltstandards erfüllt. Durch den Abschluss dieses strengen Prozesses wurde das Projektrisiko massiv gesenkt, während die Planungssicherheit steigt: Skeena kann nun nahtlos in die kommerzielle Erschließung übergehen.

Kurz bevor die endgültigen Genehmigungen eintrafen, traf sich Walter Coles, Vorstandsvorsitzender von Skeena, mit Rick Rule, um die Stärke und das Ausmaß des Eskay Creek genauer zu untersuchen.

Rick Rule: "Eine der hochgradigsten Tagebauminen der Planeten"

Das Gespräch liest sich wie ein Kompass für Investoren: klare Zahlen, historische Perspektive, technische Neubeurteilung und ein klares Zeitfenster für Übergang von Risiko zu Produktion.

Timing ist alles: Eskay Creek am Wendepunkt der Lassonde-Kurve

Wer mit dem Land-Curve-Modell arbeitet, weiß: vor Produktion werden Entwickler oft bei 30-40% des NPV gehandelt; mit Produktion und klarer optionalität kann ein Multiple >100% des NPV erreicht werden. Coles sagt es klar: Die größten Risiken sind seiner Ansicht nach hinter Skeena - wir stehen kurz vor dem optimalen Punkt, um Risiko gegen Rendite zu tauschen.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Fazit für Anleger:

Hoher NPV bei vergleichsweise niedriger Marktkapitalisierung spricht für erhebliches Upside.

Substanzielle Teile der Capex bereits investiert reduzieren Ausführungs- und Zeitrisiko.

Lokale IBA, günstige Energiepreise (Hydro) und optionales Hochgrad-Backfill (Snip, Albino) verbessern die Robustheit.

Restliche Risiken: finale Genehmigungen (zeitlich), Finanzierung der verbleibenden Schuldenpositionen und technische Ausführungsrisiken beim Bau.

Kurz: Aus Sicht von Skeena Gold & Silver ( ISIN: CA83056P7157 - WKN: A3CRER) ist ein Market-Cap-Sprung von aktuell rund C$3 Mrd. hin zu ~C$10 Mrd. in den kommenden zwei Jahren realistisch - getragen von Produktionsstart und Cashflow.

Aktionärsstruktur: Wo die Profis ihr Kapital bündeln

Aktuell sind rund 65% institutionalisiert, große Mining-Fonds halten Positionen, dazu ein bedeutender Generalist-Investor. Die ausstehenden Aktien liegen bei ~120 Mio. (inkl. jüngster Finanzierungsrunden). Einige Banken und Analysten notieren Kursziele (z. B. CIBC: C$36), die an die Erreichung von Genehmigungen gekoppelt sind.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Fazit: Warum Skeena Gold & Silver jetzt ein Key-Asset im Depot ist

Skeena Gold & Silver ( ISIN: CA83056P7157 - WKN: A3CRER) hat den entscheidenden Sprung vom Explorer zum angehenden Produzenten vollzogen. Die Kombination aus einer der weltweit hochgradigsten Lagerstätten und dem nun vollständig abgeschlossenen Genehmigungsprozess (EAC und EMA-Permit im Januar/Februar 2026) macht das Projekt Eskay Creek zu einem der risikoärmsten und gleichzeitig spannendsten Gold-Investments im kanadischen Markt.

Die drei Hauptgründe für ein Investment zum jetzigen Zeitpunkt:

De-Risking abgeschlossen: Mit den finalen behördlichen Genehmigungen und der starken Unterstützung der Tahltan Nation ist das größte Hindernis für den Minenbau aus dem Weg geräumt. Der Weg zum geplanten Produktionsstart im 2. Quartal 2027 ist nun frei. Herausragende Wirtschaftlichkeit: Dank der extrem hohen Goldgrade (ca. dreimal höher als der weltweite Tagebau-Durchschnitt) ist Eskay Creek selbst in volatilen Marktphasen hochprofitabel. Der erwartete Free Cashflow von über 1 Mrd. C$ in den ersten Jahren bietet Anlegern einen massiven Hebel auf den Gold- und Silberpreis. Optimales Timing (Lassonde Curve): Aktuell befindet sich die Aktie in der Phase der Neubewertung. Während die Finanzierung (C$ 1 Mrd. Zusage) steht und der Bau beginnt, preisen Analysten (mit Kurszielen von teils über 45 C$) zunehmend den Übergang zum Cashflow-Produzenten ein.

Wer nach einem "Pure Play" im sicheren Hafen Kanada sucht, das sowohl von steigenden Edelmetallpreisen als auch von operativen Meilensteinen profitiert, findet in Skeena Gold & Silver ( ISIN: CA83056P7157 - WKN: A3CRER) ein perfekt aufgestelltes Unternehmen. Eskay Creek ist nicht länger nur eine Legende der Vergangenheit - es ist die Cash-Maschine von morgen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Skeena Gold & Silver, um mehr über das Unternehmen zu erfahren.

