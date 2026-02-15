Wochenausblick - Inflationsdaten und Quartalsberichte im Fokus



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenauftakt stehen zunächst die Daten zum japanischen Bruttoinlandsprodukt für das vergangene Quartal im Fokus. Der weitere Handelsverlauf am Montag ist maßgeblich durch den US-Feiertag Presidents' Day (Washingtons Birthday) geprägt, weshalb an den US-Börsen kein Aktienhandel stattfindet. Für US-Index- und Bond-Futures gelten verkürzte Handelszeiten bis 19:00 Uhr MEZ, während Gold- und Silber-Futures bis 20:30 Uhr MEZ gehandelt werden können. Trotz des geschlossenen US-Aktienmarktes bleiben HSBC Zertifikate und Optionsscheine auf US-Einzeltitel bis 22:00 Uhr MEZ handelbar.



Dienstag:



Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf wichtige Inflationsdaten, wobei sowohl der harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland als auch der Verbraucherpreisindex für Kanada veröffentlicht werden. Flankiert werden diese Daten durch aktuelle Zahlen zur Arbeitslosenänderung aus Großbritannien. Im Fokus der Unternehmensberichterstattung stehen zudem die Quartalsergebnisse des Medizintechnikunternehmens Medtronic Plc sowie der Handelsplattform eToro, die tiefere Einblicke in ihre aktuelle Geschäftsentwicklung geben.















Mittwoch:



Am Mittwoch stehen erneut Inflationsdaten im Mittelpunkt, dieses Mal aus dem UK, wenn der aktuelle Verbraucherpreisindex auf Monats- und Jahresbasis veröffentlicht wird. Auf der Unternehmensseite ist der Terminkalender prall gefüllt mit Quartalszahlen: Hierzu berichten der Halbleiterhersteller Analog Devices, Inc., die Ratingagentur Moody's, der Börsenbetreiber Euronext NV, das Telekommunikationsunternehmen Orange SA sowie das Reiseportal Booking Holdings Inc. über ihren Geschäftsverlauf.























Donnerstag:



Am Donnerstag liefert die Arbeitslosenquote aus Australien wichtige Impulse für den asiatisch-pazifischen Raum. Auf der Unternehmensseite steht ein intensiver Berichterstattungstag bevor, an dem eine Vielzahl an Schwergewichten ihre Quartalszahlen präsentiert: Dazu gehören der Luftfahrtkonzern Airbus, der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba, der Landmaschinenhersteller Deere & Co sowie der Einzelhandelskonzern Walmart. Ergänzt wird die Berichtsrunde durch die Ergebnisse des Automobilherstellers Renault S.A. und des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé S.A.



























Freitag:



Zum Abschluss der Woche stehen am Freitag die monatlichen Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien im Fokus, die Aufschluss über die aktuelle Konsumstimmung geben. Zudem werden die Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht, darunter der HCOB EMI Gesamtindex für Deutschland sowie der HCOB EMI Composite für die Eurozone, die als wichtige Frühindikatoren für die wirtschaftliche Aktivität gelten. Besondere Beachtung findet am Freitag darüber hinaus die Veröffentlichung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus den USA, welches Aufschluss über die Wachstumsdynamik der größten Volkswirtschaft gibt. Abgerundet wird die Berichtswoche durch die Quartalszahlen des Medienkonzerns Warner Bros.







