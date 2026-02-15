Forscher:innen haben in dem Texteditor eine Schwachstelle entdeckt, die inzwischen geschlossen werden konnte. Der Vorfall zeigt, dass nicht jeder Optimierungsversuch mehr Zufriedenheit erzielt. Notepad ist ein schlichter Editor zur Bearbeitung reiner Textdateien. Nutzer:innen schätzen vor allem das minimalistische und ressourcenschonende Design. Trotzdem hat Microsoft dem Programm inzwischen KI-Funktionen hinzugefügt und damit eine neue, potenziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n