Elektroauto im Winter? 2026 eigentlich keine Herausforderung mehr. Wobei es da eine Disziplin gibt, die muss man erstmal meistern: Von Brandenburg zum Skifahren in die Alpen mit drei Teenagern. Dieses "Extremszenario" haben wir ausprobiert. Mit einem E-Auto, das die Tour auf dem Papier locker schaffen muss: Der Audi A6 Avant e-tron performance bietet viel Platz, einen 100 kWh großen Akku und somit die besten Voraussetzungen. Hier lesen Sie den Reality-Check. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
