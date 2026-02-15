Bitcoin-Preis fällt weiter - droht ein längerer Abwärtsmarkt?Bitcoin bleibt eine technische Wette. Einen ökonomischen Grund gibt es nicht. Marktwert von Bitcoin aktuell um 1,1 Bio. Dollar. Die vielfältigen Kombinationen von Analysten und anderen beruhen durchweg auf mathematische Konzeptionen. Das ist intelligent gedacht, aber langfristig nicht tragbar. Damit hat Bitcoin nach runder Halbierung eine erste Unterstützung rund um 60.000 Dollar. Darauf wird es ankommen. Hält diese Unterstützung nicht, rutscht das ganze Aufwandgerüst auf die nächste Linie um 40.000 Dollar oder darunter. Alle Spieler werden dann das Weite suchen. Auf dieser tiefen Basis entsteht dann eine neue Wette, wie gehabt. Erstaunlich bleibt lediglich, dass es tatsächlich Banken und andere Finanzinstitute gibt, die in Bitcoin mitspielen.Ist das Comeback von Siemens Energy tragfähig?Siemens ist die jetzt zweiterfolgreichste DAX-Aktie nach Rheinmetall. Beide starteten vor knapp 3 Jahren, mit Putin für Rheinmetall und mit der Aussicht einer neuen Energiepolitik in Deutschland seit Ampel-Ende. Die aktuellen Zahlen sind der Beleg. Auftragseingang im ersten Quartal 17,6 Mrd. Euro, aber mit einem Auftragsbestand von bereits 146 Mrd. Euro und der Umsatz wird zum Quartalsende so um 10 Mrd. Euro erwartet. Grob formuliert:Deutschland braucht eine Strommenge von rd. 300 MW. Die Ampel plante mit Zahlen um 400 MW und die aktuellen Studien gehen bis 260 MW. In dieser Spanne liegen die notwendigen Neu- oder Nachrüstungen im Kraftwerksbaum insbesondere mit Schwergewicht Gaskraftwerke. Für Siemens Energy errechnet sich nach den herkömmlichen Schätzungen ein Auftragsbestand bis 200 Mrd. Euro im Laufe dieses Jahres. Dann ist ein aktueller Marktwert von 139 Mrd. Euro noch nicht das Ende der Geschichte, wenn auch anspruchsvoll und anfällig für technische Korrekturen.Jetzt PayPal kaufen?PayPal ist mit rd. 37 Mrd. Dollar Marktwert immer noch einer der größten Finanzdienstleister, aber schwach im Ertragspotenzial. Der Umbau ist also greifbar. Der Absturz des Kurses ist ebenfalls nachvollziehbar. Von rd. 300 Dollar ging es bis rd. 40 Dollar und auf dieser Ebene bildet sich aktuell erstmals der Ansatz einer Wende. Denn:Mit dem genannten Marktwert ist PayPal ein glatter Übernahmekandidat für einen der großen Techs, der die Marktposition von PayPal sieht und für sich nutzen will. Das ist eine glatte Wette!