Diese in den kommenden Tagen (KW08) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 17. Februar: Palo Alto Networks Selbst Cybersicherheitswerte blieben zuletzt nicht von der "Software-Apokalypse" verschont. Die Anteile von Branchenvertretern wie CrowdStrike, Rubrik und Palo Alto Networks kämpfen seit dem Jahreswechsel mit Kursverlusten im zweistelligen Prozentbereich. Zunehmend leistungsfähige KI-Agenten könnten, so die Befürchtung, künftig noch bessere und vor allem maßgeschneiderte Sicherheitslösungen programmieren. Außerdem könnte die Verdrängung
