Grok wurde bewusst als Gegenentwurf zu Chatbots entwickelt, die Tech-Milliardär Elon Musk als "zu woke" empfindet. Genau diese Strategie scheint innerhalb des Teams aber zunehmend zu Spannungen zu führen. Nachdem Grok millionenfach missbraucht wurde, um unerlaubt KI-generierte Nacktbilder zu erstellen, haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Mitarbeiter:innen das verantwortliche KI-Startup xAI verlassen. Anonyme Quellen berichten, dass insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n