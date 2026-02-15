Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe zahlt nachträglich Goldprämie // Arnd Peiffer: "Die nachträgliche Medaillenprämie der Sporthilfe ist für uns ein wertschätzendes Zeichen, dass Fairness im Sport am Ende zählt."Die Stiftung Deutsche Sporthilfe zahlt Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp nachträglich die Sporthilfe-Medaillenprämie für ihre Goldmedaille aus - die Differenz zur bereits im Jahr 2014 gezahlten Silberprämie (15.000 Euro) in Höhe von jeweils 5000 Euro (die damalige Sporthilfe-Medaillenprämie für Gold lag bei 20.000 Euro, Silber bei 15.000 Euro). Mit der Anerkennung des Olympiasiegs durch die Internationale Biathlon Union (IBU), elf Jahre nach den Olympischen Winterspielen von Sotschi, ist die sportliche Grundlage für diese Anpassung geschaffen. Der Gutachterausschuss der Sporthilfe hat den vier Staffelmitgliedern daraufhin die Olympia-Goldprämie zugesprochen."Wir wissen, dass eine nachträgliche Prämienzahlung weder den emotionalen Moment noch die sportliche Anerkennung zum damaligen Zeitpunkt ersetzen kann", sagt Karin Orgeldinger, Vorstand Athletenförderung der Sporthilfe. "Dennoch möchten wir das Team mit dieser Auszahlung für ihre sportlich herausragende und vor allem faire Leistung auch rückwirkend honorieren. "Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp, die inzwischen alle ihre Leistungssportkarrieren beendet haben, freuen sich über die nachträgliche Anerkennung ihrer sportlichen Leistungen. "Es ist ein großartiges Gefühl, dass wir nun Olympiasieger sind und unsere Leistung offiziell anerkannt wird", sagt Arnd Peiffer. "Die nachträgliche Medaillenprämie der Sporthilfe ist für uns ein wertschätzendes Zeichen, dass Fairness im Sport am Ende zählt."Weitere Informationen:Ab diesem Jahr gelten zwei wichtige Neuerungen: Die Sporthilfe-Medaillenprämien für Erfolge bei Olympischen und Paralympischen Spielen sind seit Anfang dieses Jahres steuerfrei. Zudem wurden die Sporthilfe-Medaillenprämien für Gold- und Silbermedaillen erhöht, um herausragende Leistungen noch deutlicher zu würdigen. Mehr dazu hier... (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/medien/pressemitteilungen/30000-euro-steuerfrei-fuer-gold-sporthilfe-medaillenpraemien-werden-kuenftig-nicht-mehr-besteuert)Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.dewww.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6217137