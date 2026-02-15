Daniel Oliver, Gründer von Myrmikan Capital, managt den Myrmikan Gold Fund. Mit ihm verfolgt er einen strikt makroökonomischen Ansatz, der Gold nicht als Rohstoff, sondern als monetäres Gegengewicht zu einem überschuldeten Fiat-System versteht. Der Fonds investiert fokussiert in physisches Gold, Goldminenaktien und derivative Instrumente und konnte von der seit 2022 einsetzenden Goldrally deutlich profitieren. In Fachkreisen gilt Myrmikan als disziplinierter, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
