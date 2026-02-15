© Foto: Agoes Rudianto - AnadoluIndonesiens Wirtschaft steht auf der Kippe. MSCI und Moody's senden alarmierende Signale. Was bedeutet das für Investoren und das Wachstumsziel von Präsident Prabowo?Die indonesische Regierung unter Präsident Prabowo Subianto bleibt trotz wachsender Bedenken globaler Finanzagenturen bei ihrer umstrittenen Ausgabenpolitik. Inmitten eines turbulenten Marktes und Warnungen des Indexanbieters MSCI setzt die Regierung auf expansive Programme zur Förderung des Wachstums. Das Vertrauen in Indonesien, eine 1,4 Billionen US-Dollar schwere G20-Wirtschaft, hat zuletzt gelitten. Investoren sind zunehmend skeptisch gegenüber Prabowos großzügigen Ausgabenplänen, etwa einem 20 Milliarden US-Dollar teuren …Den vollständigen Artikel lesen
