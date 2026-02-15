Sektorrotation?: Wochenrückblick KW 07-2026: KI stellt alte Gewissheiten auf die Probe!

Anzeige / Werbung

Die Berichtssaison bleibt der Taktgeber und sie bringt eine neue Dynamik mit sich: Anleger suchen nicht mehr nur nach den Profiteuren des KI-Booms, sondern zunehmend nach den Verlierern.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nachdem Softwarewerte bereits unter die Räder kamen, gerieten in den USA nun weitere Branchen unter Druck. Die Folge war ein spürbar nervöseres Bild: US-Indizes drehten ins Minus, während Europa dank solider Zahlen mehrerer Schwergewichte eher seitwärts tendierte.

Quelle: Onvista.de

Unterm Strich wirkt das wie eine Fortsetzung der Sektorrotation: weniger "Magnificent-Seven-Euphorie", mehr selektives Umschichten und genau das macht den Markt kurzfristig anfällig für schnelle Richtungswechsel.

Makro & Zinsen: Schwächeres Job-Bild - aber keine Kapitulation!

Makroökonomisch kam die Klarheit nur scheibchenweise. Ein zentraler Punkt: Das US-Amt für Arbeitsmarkt- und Preisstatistiken hat die Jobdynamik in 2025 deutlich nach unten korrigiert (die Revision senkte das Beschäftigungsniveau per März 2025 um 898.000, zudem wurde der Zuwachs für 2025 insgesamt deutlich geringer ausgewiesen). Gleichzeitig fiel der aktuelle Monatsbericht keineswegs katastrophal aus: Januar-Payrolls lagen bei +130.000, die Arbeitslosenquote mit 4,3% robust genug, um Rezessions-Narrative auszubremsen, aber weich genug, um die Zinsfantasie am Leben zu halten.

Für zusätzlichen Rückenwind sorgte der Verbraucherpreisindex: Die US-Inflation (CPI) sank im Jahresvergleich auf 2,4%, erwartet wurden 2,5%. Das ist genau die Art Datenpunkt, die den Markt wieder an die "Fed-Option" erinnert: Spielraum für eine weitere Lockerung wird zumindest diskutierbar.

Rohstoffe: Gold hält die Stellung, Kupfer konsolidiert - Silber bleibt zappelig!

Auch bei den Edelmetallen bleibt die Volatilität hoch, aber das Bild ist differenziert: Gold konnte sich nach den Inflationsdaten stabilisieren und hielt sich um die psychologisch wichtige Zone um 5.000,- USD/oz, getrieben von dem Mix aus Zinsfantasie, geopolitischem Grundrauschen und "Safe-Haven'-Nachfrage. Silber zeigte sich volatiler , konnte aber dennoch ebenfalls leicht zulegen.

MinerDeck auf X

Im Industriemetall-Segment war Kupfer der ruhigere Pol, allerdings mit leichter Schwäche. In London pendelte der Spot-Preis grob im Bereich ~12,9 bis 13,2 Tsd. USD je Tonne, belastet von Dollar-Rückenwind und anhaltenden Fragezeichen zur China-Nachfrage.

Fazit & Ausblick: Dünnere Liquidität, viele Trigger!

Die nächste Woche wird kalendarisch anders und das kann die Ausschläge verstärken. US-Börsen bleiben am Montag aufgrund des "Presidents Day' geschlossen. In Asien wird es ebenfalls dünn: Rund um das Mondneujahr sind die Festlandmärkte für mehrere Tage zu (Wiederaufnahme typischerweise erst nach der Ferienwoche), und auch Hongkong pausiert über die Feiertage.

Inhaltlich bleibt das Setup klar: Die Berichtssaison geht in die nächste Runde, mit Europa wo u.a. BAE Systems, Nestlé, Hochtief, Airbus, Sika vorlegen, sowie in den USA u.a. Walmart, Booking, Analog Devices und Deere. Während makroseitig vor allem US-Auftragseingänge langlebiger Güter und das Fed-Sitzungsprotokoll am Mittwoch neue Impulse liefern können, bleibt die große Frage in den kommenden Tagen und vielleicht Wochen: Wer wird als nächstes "KI-Opfer" gehandelt und wo tauchen die ersten echten Schnäppchenjäger auf?

Schnäppchenjäger sollten auch den Rohstoffbereich genauer unter die Lupe nehmen. Denn vieles spricht hier für höhere Kurse, wie Sie in unsrem folgenden Wochenrückblick nachlesen können.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

