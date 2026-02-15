Frankfurt (ots) -



Die transatlantischen Beziehungen werden bestenfalls weniger krawallig. Denn US-Außenminister Marco Rubio hat den von Kanzler Friedrich Merz angebotenen Neustart der transatlantischen Beziehungen bei der Münchner Sicherheitskonferenz wie erwartet ausgeschlagen. Der Chefdiplomat war zwar im Ton verbindlich und betonte die Gemeinsamkeiten. Er schurigelte auch die europäischen Verbündeten nicht wie 2025 noch Trumps Vize JD Vance. Doch in der Sache blieb Rubio hart. Washington will zwar ein starkes Europa, aber eines, was endlich umsetzt, was die Trump-Administration will. In München wurde auch wieder deutlich, dass die transatlantischen Beziehungen immer mehr zu einem Zweckbündnis werden. Gemeinsame Werte und Ziele gibt es kaum noch. Zu groß ist die Distanz bei Zöllen, Klimawandel, Kulturkriegen und vielem mehr. Das Miteinander wird also beschwerlich bleiben. Getrennt geht aber auch nicht. Beide Seiten sind ökonomisch und bei vielen anderen Themen aufeinander angewiesen.



