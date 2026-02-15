Mainz (ots) -Am Sonntag, 15. Februar 2026, wurden die Preise des Verbands der deutschen Filmkritik bekannt gegeben. Als Bester Spielfilm wurde das ZDF-Generationen-Drama "In die Sonne schauen" von Regisseurin Mascha Schilinski ausgezeichnet.Die Spielfilm-Jury bezeichnete den Gewinnerfilm als "kompromisslos, existenziell und künstlerisch einzigartig"."In die Sonne schauen" (internationaler Titel "Sound of Falling") erzählt von vier Frauen aus unterschiedlichen Epochen, deren Leben auf unheimliche Weise miteinander verwoben sind. Jede von ihnen erlebt ihre Kindheit oder Jugend auf demselben Vierseitenhof in der Altmark, doch während sie ihre eigene Gegenwart durchstreifen, offenbaren sich ihnen Spuren der Vergangenheit - unausgesprochene Ängste, verdrängte Traumata, verschüttete Geheimnisse. Es spielen Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Luise Heyer, Lea Drinda, Susanne Wuest, Luzia Oppermann, Claudia Geisler-Bading, Florian Geißelmann, Konstantin Lindhorst, Filip Schnack, Greta Krämer und andere. Mascha Schilinski führte Regie und schrieb gemeinsam mit Louise Peter das Drehbuch."In die Sonne schauen" - eine regionale Produktion"In die Sonne schauen" wurde in Sachsen-Anhalt gedreht und erzählt eine Geschichte aus dieser Region. Der Film ist eine Produktion von Studio Zentral (Maren Schmitt, Lucas Schmidt, Lasse Scharpen) in Koproduktion mit dem ZDF/Das Kleine Fernsehspiel, gefördert von Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) und Deutscher Filmförderfonds. Redaktion im ZDF haben Burkhard Althoff und Melvina Kotios.Der Preis der deutschen Filmkritik wird seit 1956 vom Verband der deutschen Filmkritik verliehen und ist der einzige deutsche Filmpreis, der ausschließlich von Kritikerinnen und Kritikern vergeben wird.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie Download (https://presseportal.zdf.de/presse/berlinale) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie Das kleine Fernsehspiel in der ZDFmediathek. (https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6217188