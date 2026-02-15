Japan steht an einem Wendepunkt: Nach Jahrzehnten der Stagnation und Deflation feuert das Land mit politischem Rückenwind und Unternehmensreformen die Börsen auf neue Höchststände. Doch was steckt hinter der Japan-Story?Volker Schilling, Geschäftsführer von Greiff Capital Management, sieht in der Bestätigung von Sane Takaichi als Premierministerin einen entscheidenden Schachzug. Ihre Neuwahlen führten zu einer stabilen Mehrheit, die das politische Fundament für wirtschaftsfreundliche Reformen stärkt. Diese Stabilität sei ein Signal für die Börsen, die daraufhin mit Rekordmarken reagierten, besonders im Nikkei. Schilling betont, dass Japan aus seiner jahrzehntelangen Verkrustung herauskommt. …Den vollständigen Artikel lesen
