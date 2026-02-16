Seine Hoheit Scheich Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, stellvertretender Herrscher von Schardscha und Vorsitzender des Sharjah Media Council, besuchte am Samstag die 800.000 Quadratmeter großen Shanghai Film Studios und den Film Park in der Stadt Shidon in der chinesischen Metropole Shanghai.

Sultan bin Ahmed visits Shanghai Film Studios, Film Park and Stadium (Photo: AETOSWire)

Seine Hoheit sah sich ein Video an, in dem die Spezifikationen der Shanghai-Studios vorgestellt wurden. Diese umfassen vier professionelle Studios mit einer Größe von 800 bis 3.000 Quadratmetern, ein großes Kostümlager, produktionstechnische Einrichtungen, Oldtimer sowie ein integriertes Angebot an Produktionsdienstleistungen.

Während des Besuchs ließ sich Seine Hoheit über Produktionen informieren, bei denen Technologien der künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommen. Ein Rundgang führte ihn zudem durch die Tonstudios, die Bildqualitätskontrolle sowie die Abteilungen für Schnitt und Postproduktion und er erhielt Einblicke in die Entwicklung der Filmproduktionsprozesse.

Ferner besuchte Seine Hoheit die Sound Effects Hall. Dort sah er sich eine Präsentation über die wichtigsten Soundtechnologien an, die in Kinofilmen zum Einsatz kommen. Er informierte sich auch über die Verwendung der "Green Chroma"-Technologie sowie Unterwasser-Filmtechniken.

Seine Hoheit Sheikh Sultan bin Ahmed besichtigte darüber hinaus den Shanghai Film Park, der für seine vielfältigen und voll ausgestatteten Drehorte bekannt ist. Vor Ort begutachtete er unter anderem das Set der "Babeling Well Road" sowie die "Zhejiang Road Bridge", welche originalgetreu nach historischem Brückendesign rekonstruiert wurde.

Seine Hoheit besuchte außerdem die Oldtimer-Ausstellung, eine der wichtigsten Ressourcen des Parks für Film- und Fernsehproduktionen. Er besichtigte den Park mit einem Zug, der dem in der Stadt in den 1930er-Jahren eingesetzten Modell nachempfunden ist, und ließ sich über die wichtigsten Veranstaltungen und Dienstleistungen des Parks informieren.

Bereits am Freitagmorgen besuchte Seine Hoheit das Stadion des Shanghai Football Club, das Platz für 80.000 Zuschauer bietet. Während des Rundgangs erkundete er die verschiedenen Bereiche der Sportstätte und informierte sich über die Medieneinrichtungen, die den verschiedenen Presseorganen bei der Berichterstattung über die Turniere des Vereins zur Verfügung stehen.

Seine Hoheit besuchte auch das Shanghai Football Club Museum, wo er sich von Wang Shuwei, General Manager des Stadium Operations Centre, über die Erfolge und Meisterschaften des Clubs im Laufe seiner Geschichte informieren ließ. Seine Hoheit informierte sich über das System zur Archivierung von Veranstaltungen, Spielen und Turnieren mithilfe fortschrittlicher digitaler Systeme und sah sich die interaktiven Touchscreens an.

Seine Hoheit, der Vorsitzende des Sharjah Media Council, begutachtete zudem die Großbildschirme, auf denen die bedeutendsten Erfolge des Clubs präsentiert wurden, sowie Fotomaterial und Videoaufzeichnungen der Spiele, in denen die Mannschaft ihre Siege errang.

Zudem ließ sich Seine Hoheit über die Fan-Kommunikation des Clubs informieren, die über eine Smart-App, digitale Plattformen, Live-Übertragungen in sozialen Medien und ein eigenes Studio erfolgt, sowie über interaktive Stadion-Spiele, die die Konzentration und Treffsicherheit der Besucher fördern sollen.

Seiner Hoheit wurde auch die KI-gestützte Gesichtserkennung des Stadions für den Ein- und Auslass der Fans, die Überwachung auf dem Spielfeld, Huaweis Display-Technologien, moderne Stadiontechnik sowie KI-gestütztes Datenmanagement erklärt.

Zum Abschluss beider Besuche tauschte Seine Hoheit, der Vorsitzende des Sharjah Media Council, mit der chinesischen Seite Geschenke und Gedenktafeln aus. Nach gemeinsamen Gruppenfotos drückte er seine Freude über den Besuch aus und betonte, wie wichtig es sei, die Zusammenarbeit sowie den Erfahrungsaustausch in den Bereichen Sport, Medien, technisches Management, Content-Erstellung und Filmproduktion weiter zu vertiefen.

Begleitet wurde Seine Hoheit, Vorsitzender des Sharjah Media Council, von: Mohamed Hassan Khalaf, Generaldirektor der Sharjah Broadcasting Authority; Tariq Saeed Allay, Generaldirektor des Sharjah Government Media Bureau; Hassan Yaqoub Al Mansouri, Generalsekretär des Sharjah Media Council; Rashid Abdullah Al Oubad, Generaldirektor von Sharjah Media City (Shams); Salem Ali Al Ghaithi, Direktor der Sharjah Broadcasting Authority; Alia Bu Ghanem Al Suwaidi, Direktor des Sharjah Government Media Bureau; und Hessa Abdullah Al Hammadi, stellvertretende Generalsekretärin des Sharjah Media Council.

