Estithmar Holding Q.P.S.C. hat heute die Gründung seiner fünften Gruppe, "Estithmar Capital", als strategischen Schritt zur Förderung der Expansion des Unternehmens sowie zur Diversifizierung der Sektoren, in denen es tätig ist, bekannt gegeben.

Estithmar Capital wird sich auf das Management von Finanzinvestitionen, die Stärkung der institutionellen Governance sowie die Geschäftstätigkeit im Rahmen klarer Compliance-, Regulierungs- und Risikomanagement-Frameworks spezialisieren und spiegelt damit die Vision von Estithmar Holding für Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes, wohlstrukturiertes Wachstum wider.

Die Gründung von Estithmar Capital unterstützt die übergeordnete Strategie zur Diversifizierung der Finanzanlagen, zur Verbesserung der Kapitaleffizienz und zur Vereinheitlichung der Governance-Praktiken in verschiedenen Märkten von Estithmar Holding. Die Gruppe soll durch einen zentralisierten und disziplinierten Ansatz die Portfolio-Performance verbessern, das Risikomanagement stärken und für mehr Transparenz sorgen, während die operative Effizienz und die Einhaltung internationaler Best Practices gewahrt bleiben.

Juan Leon, Chief Executive Officer von Estithmar Holding, kommentierte die Ankündigung mit folgenden Worten:

"Die Gründung von Estithmar Capital ist ein strategischer Schritt, um unsere Aktivitäten im Bank- und Finanzdienstleistungssektor in einem fortschrittlichen regulatorischen Umfeld auszubauen. Ausgehend von Katar als globalem Finanzzentrum legen wir den Schwerpunkt auf eine verantwortungsvolle Kapitalverwaltung, die Stärkung der Governance und die Schaffung langfristiger Werte. Parallel dazu erweitern wir unsere Investitionstätigkeiten in der Region, unterstützt durch strenge regulatorische und aufsichtsrechtliche Frameworks, die ein nachhaltiges Wachstum ermöglichen."

Moutaz Al Khayyat, Chairman von Estithmar Holding, unterstrich darüber hinaus, dass dieser Schritt im Einklang mit der Unternehmensvision steht, Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren und Märkten zu identifizieren und das Investitionsportfolio dahingehend zu diversifizieren, dass es zu einem verbesserten Risikomanagement beiträgt ein Ansatz, der sich bei der Positionierung von Estithmar Holding unter den führenden katarischen Unternehmen innerhalb und außerhalb Katars als erfolgreich erwiesen hat.

Estithmar Holding kündigte zudem die Ernennung von Fadi Al Faqih zum Group Chief Executive Officer von Estithmar Capital an. Al Faqih kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzinvestitionssektor im Nahen Osten zurückblicken.

Estithmar Holding Q.P.S.C. operiert über mehrere Unternehmensgruppen, darunter die Healthcare Group, die Services Group, die Tourism and Real Estate Development Group und die Contracting Industries Group. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 28.000 Fachkräfte mit über 100 verschiedenen Nationalitäten und ist in mehr als 10 Ländern tätig.

