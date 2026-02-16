Esslinger gibt heute sein Public-Media-Debüt in Deutschland bekannt und startet am 15. Februar den exklusiven Online-Verkauf der Vexel-Serie über Esslingerlife.de. Die Marke richtet sich an Programmierer und intensive Bildschirmnutzer und versteht den höhenverstellbaren Schreibtisch (Sitz-Steh-Schreibtisch) nicht als Möbelstück, sondern als modulares ergonomisches Arbeitsplatzsystem: Der Tisch ist die Plattform, das Zubehör-Ökosystem (Schreibtischzubehör) der Kern der Lösung.

Belastungen entstehen selten durch ein Einzelprodukt, sondern durch ein dauerhaft unausgewogenes Setup Monitorhöhe, Eingabeposition, Licht/Blendung, Standkomfort und Kabelordnung wirken zusammen. Esslinger macht Ergonomie im Alltag umsetzbar, indem Nutzer ihr Setup Schritt für Schritt mit abgestimmtem ergonomischem Zubehör erweitern können.

Kern-Zubehörset (Ökosystem im Fokus): Monitorarm, Schreibtischleuchte/Task Light, Tastaturauszug, Anti-Ermüdungsmatte, CPU-/PC-Halterung; ergänzt durch Mauspad und Steckdosenleiste.

Damit Multi-Device-Setups dauerhaft ordentlich bleiben, ist bei jedem Vexel-Tisch Kabelmanagement serienmäßig integriert: eine High-Capacity-Kabelbox (Der hochkapazitive Kabelkanal ist so konzipiert, dass er bis zu 5 Steckdosen aufnehmen kann dies ermöglicht eine echte Multi-Geräte-Verbindung und zusätzlichen Routingraum.), Belüftungsöffnungen gegen Wärmestau, eine Drop-Down-Mechanik mit Doppelzugstift für schnellen Vollzugriff sowie interne Kabelführung zur Fixierung von Reservelängen. Das System bleibt über den gesamten Höhenbereich mechanisch stabil ohne ungewolltes Öffnen oder Kabelzug.

"Esslinger denkt den höhenverstellbaren Schreibtisch neu als ergonomisches Arbeitsplatzsystem speziell für Programmierer", sagt Werner Claassen, Founder. "Unser Ziel ist weniger tägliche Reibung bei langen Sessions durch eine stabile Plattform und ein Zubehör-Ökosystem, das zusammenarbeitet."

Verfügbarkeit Preise

Exklusiv über Esslingerlife.de ab 15. Februar 2026, verfügbar für Deutschland und Österreich. Schreibtisch ab 670 (inkl. Kabelmanagement), Bundle ab 750 €.

