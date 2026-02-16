EQS-News: Arab Palestinian Investment Company (APIC) / Schlagwort(e): Sonstiges/Jahresergebnis

Die Arab Palestinian Investment Company (APIC) erzielt einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 8,13 Millionen US-Dollar und meldet für 2025 einen Rekordumsatz von 1,31 Milliarden US-Dollar



RAMALLAH, Palästina, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Arab Palestinian Investment Company hat ihre vorläufigen, ungeprüften konsolidierten Finanzergebnisse für das Jahr 2025 bekannt gegeben. Tarek Aggad , der Vorsitzende und CEO von APIC, erklärte, dass das Unternehmen 2025 einen Rekordumsatz von 1,31 Milliarden US-Dollar erzielt habe, was einer Steigerung von 16,84 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA stieg um 9,06 % auf 74,85 Mio. USD. Der Nettogewinn der Gruppe belief sich auf 14,34 Mio. USD, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des Rechnungslegungsstandards für Hyperinflation in der Türkei, die sich auf insgesamt 6,68 Mio. USD beliefen. Nach Anwendung dieses Standards lag der Nettogewinn bei 7,66 Mio. USD, was einem Rückgang von 5,58 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Aktionären des Unternehmens zuzurechnende Nettogewinn stieg um 1,35 % und belief sich auf 8,13 Millionen US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie betrug 0,05 US-Dollar, was einem Rückgang von 13,9 % entspricht, wobei zu beachten ist, dass die Anzahl der ausgegebenen Aktien 2025 von 125 Millionen auf 160 Millionen erhöht wurde. Die Bilanzsumme belief sich 2025 auf 992,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 17,5 % gegenüber 2024 entspricht, während das den Aktionären des Unternehmens zuzurechnende Eigenkapital 229,3 Millionen US-Dollar betrug, was einem Anstieg von 21,5 % entspricht. Aggad erklärte, dass 2025 ein außergewöhnlich schwieriges Jahr war, da das Unternehmen aufgrund des seit drei Jahren andauernden verheerenden Krieges im Gazastreifen, der Eskalation der israelischen Angriffe im Westjordanland und der anhaltenden wirtschaftlichen Rezession infolge der Zurückhaltung von Geldern der Palästinensischen Autonomiebehörde durch die israelische Besatzungsmacht sowohl lokal als auch regional mit verschiedenen bedeutenden Herausforderungen konfrontiert war. Infolgedessen war die palästinensische Regierung nicht in der Lage, die Gehälter ihrer Mitarbeiter vollständig zu bezahlen oder ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem privaten Sektor nachzukommen, was sich wiederum negativ auf die Leistung der Unternehmen der Gruppe auswirkte. Er fügte hinzu, dass die direkten und indirekten Zahlungsrückstände der Palästinensischen Autonomiebehörde gegenüber den Tochtergesellschaften von APIC ein beispielloses Niveau erreicht hätten und sich im Jahr 2025 auf etwa 150 Millionen US-Dollar beliefen, mit durchschnittlichen Finanzierungskosten von rund 7,5 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen die anhaltenden externen Schwierigkeiten in der Türkei aufgrund der Anwendung des International Accounting Standard Nr. 29, wodurch das Unternehmen 2025 nicht zahlungswirksame Verluste in Höhe von etwa 6,85 Millionen US-Dollar verzeichnete. Aggad fügte hinzu, dass das Unternehmen trotz dieser Herausforderungen akzeptable Gewinne für seine Aktionäre erzielt und mehrere wichtige Meilensteine erreicht habe. Die Zweitplatzierung an die APIC-Aktionäre war mit 180 % deutlich überzeichnet und übertraf das angestrebte Kapital von 30 Millionen US-Dollar auf 54,3 Millionen US-Dollar. Diese starke Resonanz spiegelt das Vertrauen der Aktionäre in die strategische Vision und die langfristige Widerstandsfähigkeit von APIC wider, trotz der schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen, denen Palästina und die Region gegenüberstehen. Darüber hinaus unterstreicht die erfolgreiche Emission einer Anleihe im Wert von 120 Millionen US-Dollar unter Beteiligung renommierter Finanzinstitute, darunter die International Finance Corporation (IFC), ein Mitglied der Weltbankgruppe, die Glaubwürdigkeit von APIC auf der globalen Bühne und seine robuste operative Effizienz. Im Rahmen einer strategischen nationalen Allianz hat APIC in Zusammenarbeit mit der Bank of Palestine und der Massader Natural Resources & Infrastructure Development Company die TAQA for Sustainable Projects Development Company gegründet, um nachhaltige Investitionen im palästinensischen Sektor für erneuerbare Energien zu fördern. Aggad betonte, dass Investitionen in erneuerbare Energien nicht mehr nur eine Option, sondern eine nationale Notwendigkeit sind, die für den Aufbau einer unabhängigen und nachhaltigen Wirtschaft unerlässlich ist. Palästina verfügt über ein erhebliches Potenzial im Bereich der Solarenergie und möchte durch diese Partnerschaft natürliche Ressourcen in produktive Projekte umwandeln, die einen Mehrwert schaffen, Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und als Katalysator für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung dienen. Aggad betonte, dass die APIC sich weiterhin ihrer Vorreiterrolle in den Gemeinden, in denen sie tätig ist, verpflichtet fühlt. 2025 stellte das Unternehmen rund 1,2 Millionen US-Dollar für soziale Verantwortung bereit und unterstützte zahlreiche Vereine und Institutionen, die sich unter anderem für Waisenkinder, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, psychische Gesundheit, Gesundheitsversorgung, Bildung und Jugend engagieren. APIC ist eine an der palästinensischen Börse notierte Investmentgesellschaft (PEX: APIC). Über ihre Tochtergesellschaften hält sie diversifizierte Investitionen in den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak sowie der Türkei: Siniora Food Industries Company ; Unipal General Trading Company ; Palestine Automobile Company ; Medical Supplies and Services Company ; National Aluminum and Profiles Company (NAPCO ); Reema Hygienic Paper Company ; Sky Advertising and Promotion Company ; Arab Leasing Company und Arab Palestinian Storage and Cooling Company. Das Unternehmen verfolgt außerdem eine Diversifizierung seiner Investitionen und seiner geografischen Präsenz über Palästina hinaus auf regionale und globale Märkte durch seinen Investmentarm APIC Capital , der ein Portfolio verwaltet, das direkte Beteiligungen an privaten und börsennotierten Unternehmen sowie Investitionen in eine ausgewählte Gruppe führender Private-Equity- und Risikokapitalfonds umfasst. APIC beschäftigt mehr als 3400 Mitarbeiter in seinen Tochtergesellschaften. Weitere Informationen finden Sie auf https://apic.ps/ Logo - https://mma.prnewswire.com/media/640722/5509880/APIC_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-arab-palestinian-investment-company-apic-erzielt-einen-den-aktionaren-zurechenbaren-nettogewinn-von-8-13-millionen-us-dollar-und-meldet-fur-2025-einen-rekordumsatz-von-1-31-milliarden-us-dollar-302688478.html



