Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - February 16, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|ARRAS MINERALS CORP
|March 4, 2026
|April 28, 2026
|AS
|Air Canada
|March 3, 2026
|May 1, 2026
|A
|Airboss Of America Corp.
|March 16, 2026
|May 7, 2026
|AG
|Akanda Corp.
|February 25, 2026
|March 31, 2026
|S
|Allied Gold Corporation
|February 23, 2026
|March 31, 2026
|S
|AltaGas Ltd.
|March 5, 2026
|April 30, 2026
|AG
|Alturas Minerals Corp.
|March 2, 2026
|April 9, 2026
|AGS
|Amerigo Resources Ltd
|March 18, 2026
|April 27, 2026
|AG
|Aptose Biosciences Inc.
|February 24, 2026
|March 31, 2026
|S
|Argentum Silver Corp.
|March 6, 2026
|April 10, 2026
|AGS
|AutoCanada Inc.
|March 24, 2026
|May 14, 2026
|AG
|BCE Inc.
|March 16, 2026
|May 7, 2026
|AG
|Barrick Mining Corporation
|March 9, 2026
|May 8, 2026
|AG
|Besra Gold Inc.
|April 17, 2026
|May 19, 2026
|S
|BioSyent Inc.
|April 6, 2026
|May 14, 2026
|AGS
|COLLIERS INTERNATIONAL GROUP
|February 27, 2026
|March 31, 2026
|AS
|IG Beutel Goodman Cdn Equity
|February 13, 2026
|April 7, 2026
|S
|Capital Power Corporation
|March 12, 2026
|April 28, 2026
|A
|Cenovus Energy Inc.
|March 10, 2026
|May 6, 2026
|A
|Dark Star Minerals Inc.
|February 24, 2026
|April 2, 2026
|A
|Drummond Ventures Corporation *
|February 5, 2026
|March 24, 2026
|AS
|Electrum Discovery Corp. *
|January 29, 2026
|March 24, 2026
|S
|Equinox Gold Corp.
|March 25, 2026
|May 7, 2026
|AG
|Fairfax Financial Holdings Ltd
|March 6, 2026
|April 16, 2026
|A
|Fairfax India Holdings Corp.
|March 6, 2026
|April 15, 2026
|A
|Gemina Laboratories Ltd. *
|January 12, 2026
|March 13, 2026
|AGS
|Gold Royalty Corp.
|February 24, 2026
|April 20, 2026
|AG
|Inovalis REIT
|March 18, 2026
|May 12, 2026
|A
|Jolt Health Inc.
|February 24, 2026
|April 10, 2026
|A
|Kinross Gold Corporation
|March 5, 2026
|April 30, 2026
|AG
|Laurion Mineral Exploration.
|March 5, 2026
|April 15, 2026
|AS
|Lundin Mining Corporation
|March 9, 2026
|May 7, 2026
|AG
|Mako Mining Corp. *
|January 2, 2026
|March 3, 2026
|S
|Max Power Mining Corp.
|March 3, 2026
|April 17, 2026
|AGS
|Methanex Corporation
|March 2, 2026
|April 30, 2026
|AG
|Minaean SP Construction Corp.
|March 3, 2026
|April 7, 2026
|AG
|NEURAL THERAPEUTICS INC. %
|January 26, 2026
|March 9, 2026
|AS
|NFI Group Inc.
|March 9, 2026
|May 8, 2026
|AGS
|North American Construction Group
|April 13, 2026
|May 20, 2026
|AG
|Ocean Shore Capital Corp.
|March 4, 2026
|April 8, 2026
|A
|Parallel Mining Corp.
|February 17, 2026
|March 23, 2026
|AG
|Pasofino Gold Limited
|February 19, 2026
|March 31, 2026
|S
|Pool Safe Inc.
|February 24, 2026
|March 31, 2026
|S
|PrairieSky Royalty Ltd.
|March 2, 2026
|April 20, 2026
|A
|Primaris REIT
|March 5, 2026
|April 30, 2026
|A
|Richelieu Hardware Ltd.
|March 5, 2026
|April 9, 2026
|AG
|Rogers Communications Inc.
|March 3, 2026
|April 22, 2026
|AG
|Rogers Corporation
|February 25, 2026
|May 6, 2026
|A
|Rottenstone Gold Inc. *
|January 28, 2026
|March 27, 2026
|S
|Russel Metals Inc.
|March 17, 2026
|May 6, 2026
|AG
|SSR Mining Inc.
|March 9, 2026
|May 7, 2026
|A
|Sailfish Royalty Corp. *
|January 6, 2026
|March 3, 2026
|AS
|Sceptre Ventures Inc. *
|February 10, 2026
|March 17, 2026
|AS
|A & W Food Services of Canada
|March 18, 2026
|May 6, 2026
|AG
|Sienna Senior Living Inc.
|April 6, 2026
|June 3, 2026
|A
|Strathcona Resources Ltd.
|March 6, 2026
|April 21, 2026
|A
|Suncor Energy Inc.
|March 13, 2026
|May 5, 2026
|AG
|Sunshine Oilsands LTD.
|February 26, 2026
|March 26, 2026
|S
|Teck Resources Limited
|March 2, 2026
|April 23, 2026
|A
|Winpak Ltd.
|March 2, 2026
|April 30, 2026
|AG
|IG Mack Global Core Plus Bond
|February 13, 2026
|April 7, 2026
|S
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/283711
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
© 2026 Newsfile Corp.