München (ots) -Das Verkehrsaufkommen dürfte laut ADAC am kommenden Wochenende deutlich steigen. In Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, dem Saarland, Sachsen und Thüringen enden die Ferien, sodass der Rückreiseverkehr, vor allem aus den Skigebieten, ansteigt. Gleichzeitig beginnen in Teilen der Niederlande, Frankreichs und Tschechiens neue Ferienabschnitte, während sie in Österreich, der Schweiz und Belgien zu Ende gehen.Für zusätzliche Belastungen sorgt der Rückreiseverkehr im Zusammenhang mit dem Ende der Olympischen Winterspiele 2026. Besonders auf den Zufahrts- und Abreiserouten rund um die norditalienischen Austragungsorte sowie in Richtung Verona ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.Am Freitagnachmittag und Samstagvormittag wird es deshalb besonders voll, da dann der Ausflugsverkehr in Richtung Alpen und Mittelgebirge hinzukommt. Am Samstagnachmittag sowie am gesamten Sonntag sind Staus aus den Wintersportregionen wahrscheinlich.Zu den wichtigsten Staustrecken zählen unter anderem:- A1 Köln - Dortmund - Bremen- A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover- A3 Oberhausen - Köln- A5 Karlsruhe - Basel- A7 Ulm - Füssen/Reutte- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A9 Nürnberg - München- A93 Rosenheim - Kiefersfelden- A95 München - Garmisch-Partenkirchen- A96 München - Lindau- A99 Autobahnring MünchenAuf wichtigen Transitachsen im Ausland bleibt die Verkehrslage wegen zahlreicher Baustellen angespannt. In Österreich sind besonders die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn betroffen, in der Schweiz die A1 zwischen Bern und Zürich, die Gotthardroute A2 sowie die A3 von Basel Richtung Zürich. In Italien betrifft dies vor allem die Brennerautobahn A22 sowie wichtige Zufahrtsstraßen in die Südtiroler Täler.Zusätzlich erschweren regionale Verkehrsmaßnahmen den Reiseverkehr: In Tirol gelten am Wochenende Abfahrtssperren, im Raum Innsbruck bereits am Freitag tagsüber. Für Montag, den 23. Februar, ist außerdem eine Blockabfertigung in Richtung Tirol geplant. In Deutschland gibt es derzeit keine vergleichbaren Abfahrtssperren.Bei der Einreise nach Deutschland müssen Reisende weiterhin mit Wartezeiten durch bestehende Grenzkontrollen rechnen.Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de. (https://www.adac.de/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6217248