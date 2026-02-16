K2 Partnering Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen im Bereich Technologie und Talentmanagement, gab heute die Ernennung von Srinivas Rao zum Chief Executive Officer bekannt.

Srinivas ist ein erfahrener globaler Manager mit mehr als 28 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wertschöpfung, skalierbares Wachstum und operative Transformation in den Bereichen Digital, Beratung, IT-Dienstleistungen und Unternehmensdienstleistungen. Er verfügt über fundierte Fachkenntnisse in der Leitung komplexer, multinationale Unternehmen und hat in enger Zusammenarbeit mit Vorständen, Sponsoren und Führungsteams in den USA, Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum erfolgreich einen Umsatz von über 800 Millionen US-Dollar erzielt.

Zuletzt war Srinivas als Chief Business Officer und Mitglied des Executive Council bei LTIMindtree tätig, wo er für die Beschleunigung des Wachstums, die Marktexpansion, strategische Kundenbeziehungen und die operative Leistung in einem hochkomplexen regionalen Umfeld verantwortlich war. Während seiner Amtszeit spielte er eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Markteinführung, der Förderung der Margendisziplin und dem Ausbau von Partnerschaften mit Unternehmenskunden.

In früheren Führungspositionen bei Sutherland, Conduent, Capgemini und Infosys hat Srinivas stets für organisches und anorganisches Wachstum, die Transformation von Betriebsmodellen und die Umsetzung in großem Maßstab gesorgt. Oftmals in schnelllebigen, leistungsorientierten Umgebungen, die auf die Erwartungen der Investoren abgestimmt waren.

K2 Partnering Solutions tritt in eine neue Wachstumsphase ein, die sich auf die Stärkung seines globalen Betriebsmodells, den Ausbau strategischer Kundenbeziehungen und die Beschleunigung der Wertschöpfung in seinen Technologie- und Beratungsangeboten konzentriert. Die Ernennung von Srinivas spiegelt das Engagement des Unternehmens für disziplinierte Umsetzung, skalierbares Wachstum und starke Führung wider, während es seine Plattform und Fähigkeiten weiterentwickelt.

Srinivas kommentierte seine Ernennung wie folgt:

"Ich freue mich sehr, in einer so entscheidenden Phase der Unternehmensentwicklung zu K2 Partnering Solutions zu kommen. K2 verfügt über ein starkes Fundament, eine differenzierte Marktposition und tiefe Kundenbeziehungen weltweit. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Vorstand und dem Führungsteam auf dieser Dynamik aufzubauen, die Umsetzung zu stärken, die Plattform zu skalieren und nachhaltiges Wachstum und Wert für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter zu schaffen."

Ashok Vemuri, Vorsitzender, fügte hinzu:

"Srini bringt eine seltene Kombination aus globaler Führungserfahrung, operativer Strenge und Wachstumsdenken mit. Seine Erfolgsbilanz bei der Skalierung komplexer Organisationen und der Steigerung der Leistung macht ihn außerordentlich geeignet, K2 in sein nächstes Kapitel zu führen."

